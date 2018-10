Rukomet: Makarke slavile u Zadru

2. HRL- Jug (žene), 3. kolo

Zadar – Hoteli Makarska 19 : 23 (11 : 12)

Zadar, SRC Mocire. Gledatelja: 50

Suci: Mirjana Bekavac (Solin) i Josipa Mijatović (Kaštela)

Zadar: Grbić 1, Čerina 7, Šarić 1, Sušić 4, Cota 4, Matovina 1, Forko, Franić, Klarić, Kačanić.

Trener: Lidija Lacić

Hoteli Makarska: Đuvelek, Perić, Bandur 1, Pavlinović, Sokol 7, Vujčić, N. Juričić 11, Ševelj 1, M. Juričić, Mišković 2, Šalinović, Ravlić, Kuzmanić, Talaja.

Trener: Ljiljana Gudelj

Sedmerci: Zadar 10/7, Hoteli Makarska 5/4

Nakon visokog poraza u prošlom kolu rukometašice Hotela Makarska smogle su snage i na gostovanju u Zadru došle do druge ovosezonske pobjede. Do sredine prvog poluvremena u vodstvu su smjenjivale domaće i gošće, nakon prednosti Zadra od 7:4 Makarke su do odlaska na odmor uspjele preokrenuti rezultat u svoju korist. Sredinom nastavka igračice Ljiljane Gudelj povele su s 17:21 i do kraja susreta nisu ispuštale vodstvo. Kod Zadra je najefikasnija bila Valentina Černe, dok su Nina Juričić i Ana Sokol izrešetale mrežu domaćih.

J.K./IvoR