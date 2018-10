Župan Blaženko Boban: Iznimna je sinergija u radu Županije i Grada Makarske na razvojnim projektima

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Makarske, na kojoj je bio kao izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, župan Splitsko- dalmatinske županijeistaknuo je iznimno dobru sinergiju Grada Makarske i Županije u radu na značajnim i velikim razvojnim projektima. Župan Blaženko Boban je naveo kako Županija u Dom zdravlja u Makarskoj u kadrovskom dijelu i u laboratorij ulože 1,5 milijun kn, da je u uređenje rive u Makarskoj uloženo 31 milijun kn, planirano je 2020. ulaganje u srednjoškolski centar u Makarskoj oko 7 do 8 milijuna kn, uloženo je u SB Biokovka oko milijun kn i taj objekt je uređen i radi na ponos cijele Županije.

U šest mjeseci raspisano više specijalizacija nego od 2010. do 2014., a posljedice danas osjećamo svi

- Niz je još drugih projekata koje će Županija u sinegiji s uistinu iznimno kvalitetnom Gradskom upravom ostvariti. Svima je znano da je Makarska biser naše Županije s kojom jako dobro surađuje. Istina imaju ovdje i problema. Želim ovdje u nazočnosti dr. Milana Kujundžića, ministra zdravstva istaknuti da je više specijalizacija raspisao ministar Kujundžić u Vladi Plenkovića u posljednjih šest mjeseci nego Vlada od 2010. do 2014., a danas te posljedice jako osjećamo jer traju specijalizacije po pet šest godina. Danas u svim gradovima u Županiji vidimo nedostatak kadra i u Solinu, Kaštelima, Sinju, Makarskoj, Imotskom. Na području Županije raspisano je 35 specijalizacija, šest u Hitnoj pmoći i 29 u Domu zdravlja. Mi smo u Splitsko- dalmatinskoj županiji donijeli odluku da vlastitim sredstvima raspišemo dodatnih 15 specijalizacija i to je i napravljeno ovih dana. U Makarskoj na susretu svih načelnika i gradonačelnika, koji će se održati do polovice prosinca, ćemo potaknutI sve gdje postoje objekti Doma zdravlja županije da i oni dodatno sudjeluju. Tih 35 specijalizacija koje je raspisalo Ministarstvo zdravstva, naših 15 naših u Županiji i još 20 specijalizacija koje bi mogli u sinergiji svih gradova i općina bilo bi 70 specijalizacija što bi osjetno poboljšalo situaciju u zdravstvenoj skrbi građana naše Županije.

Možda ova Vlada i ova županija, aktualni gradonačelnici i načelnici neće brati rezultate ovog projekta, ali za pet ili šest godina netko će jasno reći da smo mi to osigurali, pojasnio je župan Blaženko Boban čestitajući građanima Makarske Dan grada.

Poticaj za 120 mladih obitelji za povratak u ruralne krajeve

Posebno je naglasio projekt demografske obnove koji će zasigurno obradovati mlade obitelji koje se žele vratiti ili nastaniti na ognjišta svojih starih u ruralna područja.

„ Lijepo je da se radi infrastruktura i sve ostalo, ali ono što je potrebno svima na svim razinama, to je demografska obnova i projekti za nju vezani. Ministarstvo je krenulo vrlo aktivnim mjerama i programima. Ove godine Županija je je osigurala besplatne udžbenike svim osnovnoškolcima, pomogli smo i Makarskoj. U novom proračunu, od 1.1. 2019. planiramo kvalitetan projekt demografske obnove koji je većinom vezan za ruralni dio naše županije. Na cijelom prostoru je vidan pad broja stanovnika. Donosimo mjeru kojom ćemo 60 pa do 100 tisuća kn bespovratsnih sredstava osigurati za mlade obitelji koje se žele vratiti na ovo područje i tu živjeti. Tako ćemo 100 do 120 obitelji financirati da se vrate. Primarni uvjet će biti da mu dijete pohađa vrtić ili školu gdje će živjeti, obnavljati obiteljsku kuću ili u susjednom mjestu. Nadam se da ćemo ovim mjerama uz mjere Vlade doprinjeti boljoj demografskoj slici Hrvatske“, naglasio je župan Blaženko Boban.

Janja Glučina / IvoR