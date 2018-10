2 HRL-Jug (žene), 4. kolo: Zaslužena pobjeda Makarki

Rukometašice Metkovića na početku su povele sa 1:0, i bilo im je to jedino vodstvo na utakmici.Domaće su tek u 9. minuti postigle prvi pogodak preko Nine Juričić i poravnale rezultat. Nakon toga su igračice Ljiljane Gudelj stalno bile u prednosti i na odmor otišle sa uvjerljivih 12:7. I u nastavku su u nekoliko navrata imale plus pet (17:12, 19:14), ali se uporne gošće nisu predavale. Smanjivale su vodstvo hoteljerki , a u 54. minuti su došle na minus dva (20:18). Tada se u redove domaćih igračica nepotrebno uvukla nervoza koja je kulminirala crvenim kartonima Ane Sokol i Marte Mišković. Zadnju minutu igrale su sa samo tri igračice u polju, to su iskoristile gošće i smanjile na 21:20. Još su imale i sedmerac za bod kojeg nije realizirala njihova inače najbolja rukometašica Ivana Grmoja. Treba svakako napomenuti da su suci Čobanov i Maloča svojim čudnim odlukama najviše krivi za nepotrebnu nervozu na terenu i tribinama. Na kraju su bodovi potpuno zasluženo ostali u Makarskoj. Nakon četvrtog kola Hoteli Makarska imaju tri pobjede na svom kontu, a to im je donjelo plasman u gornjem dijelu prvenstvene tablice.

Jakov Kovačević