Mali nogomet: Novo vrijeme Apfel preuzelo tron

1 HMNL, 4. kolo

Nakon odigranog 4. kola prve Hrvatske futsal lige došlo je do promjene na čelu tablice. Visokom pobjedom nad Splitom momčad Tea Strunje zasjela je na prvo mjesto prvenstvene ljestvice, i za sada ga, istina je, dijele sa Squareom iz Dubrovnika . Zahvaljujući boljoj gol razlici su prvi, a za očekivati je da će tamo i ostati do završetka sezone. Vrgorac je na gostovanju kod Alumnusa došao do vrijedne pobjede, osim njih u gostima je još slavio Square koji je minimalnim rezultatom savladao splitske studente. Futsal Dinamo je u gradskom derbiju savladao do ovog kola vodeću Uspinjaču, u Slavonskom derbiju Brod 035 je došao do prve ovosezonske trice. Prvu tricu ubilježila je i Crnica koja je u Šibeniku bila bolja od novaka u lizi .

Rezultati: Novo vrijeme Apfel – Split 6 : 1, Alumnus – Vrgorac 3 : 7, Universitas – Square 1 : 2, Crnica – Jesenje 4 : 2, Brod 035 – Osijek Kelme 2 :1, Futsal Dinamo – Uspinjača-Gimk 4 : 2

Poredak: Novo vrijeme Apfel 10, Square 10, Vrgorac 7, Uspinjača- Gimka 7, Universitas 6, Alumnus 6, Futsal Dinamo 5, Crnica 5, Brod 035 4, Osijek Kelme 3, Jesenje 1.

Iduće kolo igra se 3. studenoga, a Novo vrijeme Apfel gostuje u Osijeku.

J.K./IvoR