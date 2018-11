1 HMNL, 5. kolo: Makarani u nastavku slomili otpor Osiječana

Sjajan niz MNK Novo Vrijeme se nastavlja – u osječkoj dvorani Zrinjevac svladali su momčad Osijek Kelme s uvjerljivih 6:1, nanijevši domaćinima novi ovosezonski poraz.Iako konačni rezultat to neće sugerirati, domaći su dobrim dijelom susreta ipak pružili dobar otpor aktualnom prvaku Hrvatske. Osiječani su itekako mogli zakomplicirati utakmicu kad su kod rezultata 1:3 promašili dvije izgledne prigode, a nakon toga do izražaja je došla veća kvaliteta gostiju. U prvom poluvremenu igralo se dosta čvrsto i bez previše prigoda. U prvih 10 minuta jedinu pravu imao je Bartoluci , no Bašković je obranio njegov udarac. I kad se očekivalo da će se na odmor otići bez pogodaka , u posljednje tri minute postignuta su tri. Babić je u 17. doveo goste u vodstvo, tri minute kasnije Kazazić je sjajnim volejem udvostručio prednost Novog vremena. Domaći su ekspresno uzvratili preko Bartolucija koji je sa zvukom sirene smanjio na 1:2. U nastavku su gosti do povećanja došli u 23. minuti kada je Andrijašević prebacio Balošeca za 1:3. Osredkar je u 29. minuti odlično proigrao Lucasa koji je neumoljiv za 1:4. Bio je to kraj nadanja Osječana da će eventualno uspjeti iznenaditi jačeg suparnika. Novo vrijeme Apfel je do kraja dvoboja postiglo još dva pogotka i potpuno zasluženo nosi sva tri boda iz grada na obalama Drave. Zanimljivo je napomenuti da je momčad Tea Strunje do pobjede došla sa šest različitih strijelaca.

Jakov Kovačević