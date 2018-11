Međunarodno gastro natjecanje: Otvaranje četvrtog Grand Gourmeta u utorak u hotelu Meteor

O.Franić

RADIONICE , EDUKACIJE, MASTERCLASS PREDAVANJA

UTORAK, 6.11.2018

10:15 Izlazak i predstavljanje Chefa pred gostima – Alan Payen, Mauricijus

11:00 Alen Gulan, Vino Like – Prošek i Prosecco

12:00 Siniša Koceić, Vino Like – Nova podjela vinskih regija

13:00 Hrvoje Zirojević – Moderni morski pijat

14:00 Vino Like – Plavina i plavka – novi trend u crvenim vinima

15:00 Leo Bautović i Dušan Janjatović – Kokteli svjetskih prvaka 2018.

16:00 Mario Saulan i Leo Bautović – Kokteli s potpisom

SRIJEDA, 7.11.2018.

10:00 Jure Vojković -Dekoracije u baru

Bojan Dragić -Carving – jestive dekoracije na tanjuru

11:00 Renata i Stevo Karapandža – Planiranje i organizacija rada restorana

12:00 Luka Podrug – Planiranje i organizacija rada cateringa

13:00 Vino Like, radionica izrade Slaganje vinskih karti

14:00 René van Sevenant – Kuhanje u crvenom vinu

15:00 Vino Like, vođena degustacija -Crljenak kroz položaje Dalmacije

16:00 Kristijan Briješki i Dragan Repac – FLAIR & FIRE show

16:30 Inspekt, edukacija – Požar u kuhinji

ČETVRTAK, 8.11.2018.

10:00 Lidija Huljak, Inspekt - GDPR – Zaštita osobnih podataka za hotele, restorane

i privatne iznajmljivače

11:00 Jure Vojković – Gin kroz kontinente i začine

12:00 René van Sevenant – Kuhanje u vakuumu

12:00 Ana Pipunić and Stanislav Jurišić, D16 Coffee – What is specialty coffee?

Stanislav Jurišić, D16 Coffee – Kava kao baza koktela

13:00 Vladimir Vladić – Moderni načini posluživanja gosta – trendovi u Francuskoj

13:00 Jure Vojković - Planiranje i organizacija rada bara

14:00 Alan Payen, Mario Pavić i Željko Neven Bremec - Sljubljivanje tanjura i čaše