Od 7. do 10. studenog u hotelu Park: Makarska domaćin 10. Skupa muzejskih pedagoga Hrvatske ‘Granice i vizije’

Pod zajedničkim nazivom Granice i vizije, u Makarskoj će se od srijede 7. studenog pa do subote 10. studenog održavati jubilarni 10. Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, koji će ugostiti sudionike iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. U organizaciji Gradske galerije Antuna Gojaka i Hrvatskog muzejskog društva, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture te Grada i Turističke zajednice Makarska, program ovogodišnjeg skupa odvijati će se u hotelu Park gdje će kroz tri dana biti održano ukupno 60 izlaganja. – U pitanju je redovita manifestacija koja se održava svake dvije godine u različitim gradovima i veseli me što je Makarska domaćin upravo ovom jubilarnom izdanju. Namjena svakog dosadašnjeg, pa tako i ovog skupa koji će se dogoditi u našem gradu, je da se pregleda stanje, te da se zajednički analiziraju postignuća ali i aktualni problemi u u ovoj specifičnoj muzejskoj djelatnosti – najavio je ravnatelj Gradske galerije Antuna Gojaka Josip Karamatić. Program Granica i vizija svečano se otvara u srijedu u 10 sati u hotelu Park, a predavanja će se održavati do petka popodne, dok će događanja biti službeno zatvorena svečanom večerom u kasnijim satima. Posljednji, subotnji dan, sudionici ovog skupa iskoristit će za obilazak Zavičajne zbirke i arboretuma u Gradacu, te razgledavanje franjevačkog samostana u Zaostrogu. Program 10. Skupa muzejskih pedagoga Hrvatske možete pogledati u prilogu teksta.

O.Franić