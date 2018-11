Sjajni Kingtrade: Zamrznuli Vodice na minus jedanaest

2. HRL – Jug, 5. kolo

Kingtrade – Vodice 36 : 25 ( 14 : 10 )

Makarska, dvorana na GSC-u. Gledatelja: 50

Suci: Nives Jakus i Stefano Rajković

Kingtrade: Maslač, Šimić 2, Matijašević 2, Lukin, Ivanić 4, jurjević 1, Raffanelli, Pivac 3, Mustapić 1, Begović, Brozović 9, Stakić 7, N. Urlić 1, M. Urlić 6

Trener: Stipe Urlić

Vodice: Rupić, Lugović 2, Brnić, Čuturić 2, Dželalija 3, Živković 1, Cvijetković 11, Nakić 2, Sladić 3, Šimac, Ćaleta 1, Čičmir, Škugor

Trener: Ivan Nakić

Sedmerci: Kingtrade 5/3, Vodice 4/2

Rukometaši Kingtradea odigrali su najbolju ovosezonsku utakmicu, i do sada neporažena momčad Vodica morala je potpisati visok poraz. Početak susreta protekao je u izjednačenoj igri i rezultatu, a u 21. minuti domaći su imali prvu osjetnu prednost (12:9). Pogodcima Marina Urlića u 27. i 28. minuti na odmor se otišlo vodstvom Kingtradea rezultatom 14:10. U nastavku su igrači Stipe Urlića dobrom igrom u potpunosti nadmašili goste, a kada je u 50. minuti bilo plus osam (28:20) utakmica je izgubila svaku neizvjesnost. Do kraja je prednost još bila i veća, konačnih 36:25 postavio je Roko Šimić u zadnjoj minut dvoboja. Nikola Brozović, Janko-Jan Stakić i Marino Urlić bili su najefikasniji u domaćem sastavu, a kada im se dobrim obranama pridružio Jure Maslač visoka pobjeda nije dolazila u pitanje. Kod gostiju Kristijan Cvjetković bio je najbolji, a kako nije imao veću pomoć suigrača sam nije mogao parirati razigranim Makaranima.

J. Kovačević/IvoR