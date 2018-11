1 NL ŽSD, 10. kolo: Vodeći trojac ne popušta, Zmaj na petom mjestu

Prošlog je vikenda odigrano deseto kolo Splitske lige, pet pobjeda upisale su domaće momčadi, jedna je pripala je gostima dok je jedan susret završio remijem. Vodeća Sloga je na svom terenu porazila Jadran iz Kaštel Sućurca rezultatom 6:1. Ovako visok poraz Jadrana donio je smjenu na njihovoj klupi, za glavnog krivca proglašen je trener Bilić koji je dobio otkaz. Drugoplasirani Omiš upisao je novu pobjedu na svom terenu porazivši Mladost iz Prološca. Njihov kapetan Ivan Šarić postigao je tri pogotka i najzaslužniji je za pobjedu Gusara sa Cetine. OSK je u derbiju kola sa 2:0 savladao Jadran iz Tučepi, klub sa Slatine nezadovoljan je na koji je način sudac Budić vodio ovu utakmicu. Početkom drugog poluvremena propustio je kod rezultata 0:0 svirati kazneni udarac za Jadran, a isključio im je i igrača pa tako olakšao domaćinu put do pobjede. Zmaj je sa visokih 7:1 porazio GOŠK iz Kaštela, bila je ovo treća pobjeda u nizu crvenih koji su uz to postigli petnaest a primili samo jedan pogodak. Igrači Ante Vidulina iz kolo u kolo igraju sve bolje, do kraja polusezone još su tri utakmice iz kojih je moguće osvojiti devet bodova sa kojima bi se Zmaj potpuno približili vodećem trojcu. Jedinu pobjedu u gostima upisao je Orkan koji je u Kaštel Starom pobjedio fenjeraša Vala, a bez pobjednika je završio susret između Vinjana i Postira Sardi.

J.Kovačević