1 HMNL, 5. kolo: Makarani i Dubrovčani visokim pobjedama najavili međusobni dvoboj

Peto kolo Prve Hrvatske futsal lige bilo je uspješnije za gostujuće nego domaće momčadi. Čak tri utakmice završile su nerješenim rezultatom, a to se rijetko događa. Novo vrijeme Apfel bilo je uvjerljivo u Osijeku, konačnih 1:6 najbolji je pokazatelj u kakvoj je formi momčad Tea Strunje. Drugu tricu pomalo je neočekivano upisao sastav Crnice iz Šibenika na gostovanju u Zagrebu. Sastav Uspinjače važio je za favorita u ovom susretu, no na kraju su bodovi otputovali u Krešimirov grad. Dubrovački Square je sa visokih 7:0 porazio klub iz Slavonskog Broda, bila je to ujedno i jedina pobjeda domaćina. Vrgorac je razočarao svoje brojne navijače odigravši 2:2 sa Splitskim studentima, prošlosezonski polufinalisti doigravanja Split i Futsal Dinamo odigrali su također 2:2. Novaci u lizi Jesenje bilo je na pragu prve prvoligaške pobjede, radost im je uskratio Matan koji je u zadnjoj minuti zabio za Alumnus i studentima donio očekivan bod. U idućem kolu koje se igra u petak 9. studenog ove godine u gradu podno Biokova odigrat će se derbi prvog dijela sezone, a sastat će se neporaženi sasatavi Novo vrijeme Apfela i Squarea iz Dubrovnika. Za očekivati je da će Dvorana na Gradskom sportskom centru biti puna, a uz podršku svojih navijače i dosadašnje dobre igre domaći su svakako favoriti u ovom velikom dalmatinskom derbiju.

J.K.