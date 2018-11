Uefa Futsal Liga prvaka: Makarani poraženi od Rusa

3. kolo

Usprkos tomu što su odigrali najbolju utakmicu Novo vrijeme je lisabonsku avanturu završilo s tri poraza i gol razlikom 1:14. Protiv Benfice i Sportinga nije bilo realno očekivati bodove, no Sibirijak se činio kao protivnik po mjeri Makarana. Rusi imaju vidjelo se skuplju i iskusniju momčad u sastavljenu od ruskih i brazilskih igrača. Unatoč tome što se iz Lisabona vraćaju praznih ruku, Makaranima ostaje veliko iskustvo igranja sa europskim velikanima. Za ponovo igranje na ovoj razini moraju ponovo postati prvaci Hrvatske.

Novo vrijeme je nastupilo bez ozlijeđenog Eduarda, ali se u momčad vratio Bajrušović. Tek što je počela utakmica u prigodi je bio Kazazić, Bašković ga je pronašao dugom loptom, a on je glavom pucao iznad grede Rusa. Minutu poslije Felipea je pucao, a Bašković sjajnom obranom svoju mrežu drži netaknutom. Sirbijak je u 7. minuti imao novu veliku priliku, upućenu loptu od Joana Bašković je odbio do Raela koji iz čiste pozicije puca iznad vrata Novog vremena. Vuković je u 9. minuti izvrsno dodao za Babića, njegov snažni udarac zaustavio je Balashov. Osredkar je u 14. pucao a igrači Sibirjaka izbacili u korner, potom su prilike imali Lucas i Andrijašević, koji su bili neprecizni. Pred odlazak na odmor Balashov je izgubio loptu na centru, Lucas je umjesto da puca išao na dribling izgubio loptu. Na odmor se tako otišlo bez golova, iako su jedni i drugi imali po nekoliko izglednih prilika. Početkom nastavka Rafael je prošao Andrijaševića i pucao sa 7-8 metara. Bašković je još jednom velikom obranom sačuvao svoju mrežu.

Novo vrijeme je u 23. minuti došlo u vodstvo, Bajrušević je dodao Kazaziću, a on Osredkaru koji sa sedam metara šalje loptu u mrežu Sibirjaka. Kada je Bašković u 25. minuti obranio udarac Bastrikova sa tribina se čulo „Fićo, Fićo“. Babić je u 29. minuti imao dobru prigodu podebljati vodstvo, međutim njegov je udarac obranio Balashov. Nakon pola sata igre Islamov je imao stopostotnu prigodu, Osredkar je izbacio loptu i tako spasio siguran pogodak. Rusi su poravnali rezultat u 32. minuti, Islamov je prevario Musinova i s 8-9 metara zakucao loptu ispod grede Baškovića. Do potpunog preokreta Sirbijak je mogao u 35. minuti kada Islamov s tri metra nije ubacio loptu u prazna vrata. Zato su do prednosti došli u 38. kada je Babić napravio šesti prekršaj, a Joan iz kaznenog udarca s deset metara pogodio za 2:1. Makarani su do poravnanja pokušali sa igračem-vratarom, tek je Musinov pucao iznad vrata Sirbijaka. U zadnjoj minuti dvoboja Bastrikov je oduzeo loptu i izbio sam ispred Musinova , te pogodio kad vratara nije bilo u igri za konačnih 3:1.

Po završetku utakmice Teo Strunje je rekao: -Najviše zaostajemo na fizičkom planu. Mi smo amaterska momčad i kad dođemo među vrhunske profesionalce osjetimo nemoć kako se utakmica bliži kraju.

Duje Bajrušović zbog straha od letenja čeka put dug 3500 kilometara, koliko će vlakom, autobusom i automobilom prijeći do povratka u Split. Kaže da je Novo vrijeme kod vodstva od 1:0 propustile dvije idealne prigode koje nisu realizirali. Zadnjih desetak minuta nas 4-5 koji smo izvukli većinu utakmica nismo mogli više izdržati. Smatra da je i sam nastup u Lisabonu velika stvar za naš klub i Grad Makarsku.

Novo vrijeme - Sibirjak 1 : 3 (0 : 0)

Lisabon, Pavlihao Joao Rocha.

Gledatelja: 150.

Suci: Ondrey Černy (Češka) i Cedric Pelissier (Francuska).

Strijelci: 1:0 Osredkar (23.), 1:1 Islamov (32.), 1:2 Joan (38.), 1:3 Bastrikov (40.)

Novo vrijeme: Bašković, Vuković, Osredkar, Bajrušović, Musinov, lucas, Sokol, Kazazić, Buljan, Andrijašević, Nižetić, Babić, Perković.

Sibirjak: Evtushenko, Rafael, Valente, Felipe, Joan, Balashov, Pokotylo, Kostyanol, Bakhur, Bastrikov, Tehistopolov, Plakhov, Islamov.

Najbolji igrač: Filip Bašković

V.B. – J.K./M.M.