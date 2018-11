Rukomet: Korčulani zaledili Kingtrade na minus pet

Rukomet 2.HRL- Jug (muški ), 7. kolo

Kingtrade – Korčula 25 : 30 (11 : 12)

Makarska dvorana na Gradskom sportskom centru: Gledatelja. 50.

Suci: Zoran Kaleb i Ante Repeša (oba Metković).

Kingtrade: Maslač, Glavinić, Matijašević 2, Lukin, Ivanić, Jurjević 1, Raffanelli, Pivac 2, Mustapić 3, Lozina 2, N. Urlić 4, Begović, Brozović 6, Stakić, M. Urlić 5.

Trener: Stipe Urlić.

Korčula: Radovan, Jeričević, Petrović, Stanišić 3, Đula 4, Mažurana 2, Šeparović, Stamatović 10, Šegedin, Z. Ćenan 1, Arkulin 5, Verazza 4, A. Ćenan.

Trener: Tomislav Veraja.

Sedmerci: Kingtrade 10 / 7, Korčula 5 / 3.

Nakon nekoliko dobro odigranih utakmica rukometaši Kingtradea na domaćem su terenu pretrpjeli poraz od gostiju sa Korčule. Uvodni dio utakmice protekao je u ravnopravnoj igri i rezultatu. Domaći su u 27. minuti imali vodstvo od 11:10, ali su gosti su do odlaska na odmor preokrenuli rezultat u svoju korist. Početkom nastavka povećali su prednost na plus tri i sa manjim izmjenama održali je do kraja susreta. Najzaslužniji za pobjedu Korčule bio je Goran Stamatović koji je s deset postignutih pogodaka ujedno bio i najefikasniji igrač na terenu. Nikola Brozović i Marino Urlić predvodili su domaće strijelce, ali kad nijedan od njih ne postigne dvoznamenkasti broj zgoditaka Kingtrade, obično gubi.

J. Kovačević/IvoR