Zmaj – mladi: Potopili Neretvanac

1. liga NS Split, 11. kolo

Mlađi pioniri i juniori Zmaja na domaćem su terenu odigrali prvenstvene utakmice 11. kola protiv Neretvanca iz Opuzena, i s dvije visoke pobjede osvojili su svih šest bodova. One mlađe u početno vodstvo doveo je Andrej Vukojević već na samom početku utakmice, a do odlaska na odmor prednost je podebljao Grgo Vujčić. U nastavku je Mateo Lekaj postigao dva pogotka, a i Grgo se Vujčić po drugi put upisao u listu strijelaca. Gosti iz Opuzena nisu pružili veći otpor igračima Darka Vlatkovića, tek su uspjeli postići počasni pogodak. Juniori su na početku utakmice preko Stipe Serdarevića i Pina Pavlića poveli sa 2:0. Do odlaska na odmor na 3:0 povećao je Marijan Klinac. Kesarov đoker sa klupe Luka Jakir u nastavku je zabio za konačnih 4:0.

Mlađi pioniri

Zmaj – Neretvanac 5 : 1 (2 : 0)

Zmaj: F. Pavlinović, I. Pavlinović, Raos, Urlić, Barišić, Prgomet, Ledić, Vukojević, G. Vujčić, Lekaj, Topić (još su igrali: Buljubašić, M. Vujčić, Kondža, Župan, Dugonjić, Alagić, Šumelj).

Juniori

Zmaj - Neretvanac 4 : 0 (3 : 0)

Zmaj: Šapit, Alilović, Šalinović, Roso, Brigić, Raffanelli, Djinkić, Serdarević, Fistonić, Pavlić, Klinac (još su igraliu: Ančić, Srzić, Jakir, Gilić, Rakić, Ivanda).

