Advent u Makarskoj: Nikad atraktivniji i bogatiji Božićni grad otvara se prvog prosinca

Ovogodišnji program događanja u Božićnom gradu, koji organiziraju Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske, i to na novoj lokaciji, Šetalištu fra Jure Radića i ispred hotela Osejava još je bogatiji i sadržajniji od prethodnog. Nema dvojbe da će većinu dana u prosincu, osobito najmlađi proživjeti upravo u ovom Božićnom gradu. Organizatori su se potrudili da im osiguraju veću božićnu kućicu, niz zanimljivih koncerata i izvrsnog animatora. Još se jedna novost priprema za najmlađe, a to je doček Nove na Silvestrovo u podne. Sve priprema za što sadržajniji i bolji advent u gradu su u završnoj fazi i otvaranje Božićnog grada spremno će dočekati sve posjetitelje 1. prosinca u 17 sati.

- Odbor je pregledao sve ponude za zakup božićnih kućica i danas će biti objavljeni konačni rezultati. Zbog nekih nedostataka u prijavama budućih korisnika 4 ugostiteljske kućice ostale su slobodne, no ne sumnjamo da će ponovljenim pozivom na licitaciji sukladno natječaju biti iznajmljene. Morala je biti poštovana procedura. Dakle, od 12 kućica ostale su 4 slobodne. No valja reći da je zanimanje bilo puno veće jer je bila 21 ponuda. No bila je nepotpuna dokumentacije i bez obzira na najvišu ponuđenu cijenu nisu prošli – doznajemo od dogradonačelnika Dražena Nemčića.

Otvaranje Božićnog grada je u subotu 1. prosinca kada će nas u božićnu priču uvesti Mia Dimšić, popularna mlada kantautorica. Od većih koncerata

organizatori otkrivaju da gostuju: Gustafi – 8. prosinca, 14. grupa Viva, 16. 12. Zdenka Kovačiček i Greenhouse Blues Bandm, 18. prosinca je „O +“, 20. Mokarski tamburaši, 21.12 koncert duhovne glazbe prilagođen božićnim blagdanima, 23. 12. grupa Passage, na Badnjak će se predstaviti domaće snage, Adrion, a tu će biti Marendin, koji će obogatiti gastro ponudu, 27. 12 dolazi bivši član grupe Dječaci ,Vojko Vučina. 28. grupa Dreams sviraju glazbu tribute Bijelo Dugme, 29. 12. opet tamburaši Gazde, 30.12. su domaće snage, band Ischariotzcky koji je nedavno izdao svoj prvijenac i dolazimo do Silvestrova kada će nas u Novu godinu uvesti Mladen Grdović.

Već kratak pogled na program od 40 događanja ukazuje da je atraktivan i to za svu populaciju, od najmlađih do najstarijih. „Najmlađi će i ove godine ali u znatno većoj radionici Djeda Božićnjaka risati i pisati božićnu čestitku, zabavljati se bogatim programom uz animatore i nove igračke. Oko 14 sati na pozornicu dolazi animator, što je također osvježenje ovogodišnjeg programa, do 7 ili 8 na večer kada kreće „DJ“ program, otkriva Dražen Kuzmanić, voditelj Odjela za društvene djelatnosti

Dogradonačelnik Dražen Nemčić ističe kako je ove godine program znatno bogatiji. Naglašava kako je cilj da Grad živi turistički 365 dana u godini.Do sada to, kaže, nije bio primjer, jer nije bilo razumijevanja da se više novca uloži u samu manifestaciju. Nadati se kako će bogatiji i atraktivniji program biti mamac i za goste sa strane, što bi moglo početi otvarati i hotele tijekom ovih blagdana jer i hotelima je u interesu da što duže rade.

J.Glučina/ arhiva MP