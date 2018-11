Glazbena škola Makarska: Svečanim koncertom i stand up komedijom obilježen Dan škole

Učenici i djelatnici Glazbene škole Makarska okupili su se sinoć u dvorani Arte gdje je uz svečanu koncertnu večer i uz zanimljiv popratni program, s gostima iznenađenja, obilježen Dan škole. Na početku programa posjetiteljima se obratio ravnatelj Glazbene škole Makarska Željko Vlaho, a puna dvorana Arte u sljedećih sat vremena imala je priliku čuti izvedbe makarskih glazbenika ‘svih’ generacija – od onih čije je školovanje praktički tek započelo pa do onih čija imena već dugo spominjemo u kontekstu događanja oko Glazbene škole Makarska. Tako su tijekom programa nastupili Severin Filipović (glasovir), Borna Puharić (truba), Dario Martin Seferović (trombon), sopranistica Dora Jana Klarić, Tea Bašković (trombon), zatim Ivana Ana Perić na klaviru, Marija Ercegović (oboa), Lovre Laskać (rog), a do kraja službenog dijela programa posjetitelji su, između ostalog, mogli uživati ​​u zajedničkoj izvedbi Severina Filipovića i Stele Ivanišević, a da napomenemo, nastupe učenika pratile su za klavirom profesorice Mirna Barač, Hana Vlaho i Rozarija Samodol. Kako je na početku službenog programa najavio ravnatelj Željko Vlaho, nakon završetka službenog dijela sve posjetitelje dvorane Arte čekao je i gost iznenađenja – naime, ovdašnjoj publici sinoć se premijerno predstavio komičar iz Splita, Josip Škiljo čiji je polusatni show došao je kao šlag na kraju jučerašnje svečanosti. Za sve koji su propustili njegov nastup a zainteresirani su vidjeti i čuti ovog mladog splitskog komičara, obavještavamo vas da ćete uskoro opet imati priliku – naime, Škiljo će zajedno sa svojim timom stand-up komičara ponovno nastupiti u Makarskoj u dvorani Arte, i to u subotu 8. prosinca. Nakon završetka koncerta i službenog dijela programa, ekipa Glazbene škole Makarska nastavila je sa zajedničkim druženjem stotinjak metara dalje na Kaćićevu trgu, u cafe baru Yeti.

O.Franić / Ivor