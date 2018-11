1. HMNL, 7. kolo: Svebiokovski derbi donio slavlje Vrgorčanima

Vrgorčani su upisali još jednu pobjedu u Svebiokovskom derbiju i tako nanijeli prvi ovosezonski poraz aktualnim prvacima. Već tri godine Makarani nisu uspjeli pobijediti Vrgorac koji tako postaje njihov najneugodniji suparnik. Novo vrijeme je u Vrgorcu nastupilo oslabljeno neigranjem u Portugalu ozljeđenih Eduarda i Lucasa, a i umor je učinio svoje.

Već na početku dvoboja Martinac je pokušao volej udarcem razveseliti brojne navijače nebeskoplavih, no Bašković je bio siguran. Babić je u 4. minuti matirao Hercega i šokirao pristaše Vrgorca. Domaći su peti prekršaj napravili sredinom poluvremena pa su do odlaska na odmor morali igrati opreznije. Kad su već počeli gubiti strpljenje, igrači Petra Ercega poravnali su na 1:1 pogotkom snalažljivog Sutona. Za potpuni preokret pobrinuo se kapetan domaćih Duško Martinac koji je desetak sekundi prije odlaska na odmor savladao Baškovića, a to je izazvalo oduševljenje među navijačima. U nastavak je momčad Tea Strunje ušla puno agresivnije u želji da promjeni rezultat. Prilike su imali Kazazić, Babić i Andrijašević, ali je domaći vratar Herceg bio siguran. Vrgorčani su u 28. minuti mogli podebljati vodstvo kada je Suton proigrao Pervana koji je iz idealne prilike pogodio vratnicu gostiju. Nakon toga pokušao je Osredkar, sjajnom obranom Herceg je sačuvao mrežu. Musinov je u 33. minuti radi povlačenja protivničkog igrača zaradio crveni karton, domaći su imali slobodni udarac sa 8 metara i igrača više . Slobodni udarac nisu realizirali, a kazna je stigla vrlo brzo. Saša Babić po drugi je put savladao Hercega i izjednačio na 2:2. Nakon toga otvorenom igrom i jedni i drugi pokušali su do pobjedničkog pogotka, a što se mreže nisu tresle krivi su sigurni Herceg i Bašković. Novo vrijeme Apfel u 38. minuti radi šesti prekršaj, kazneni udarac sa 10. metara izveo je Martinac i pogodio rašlje nemoćnog Baškovića za novo vodstvo Vrgorca. Do kraja susreta rezultat se nije mjenjao, za slavlje domaćih najzaslužniji je kapetan momčadi Martinac koji je svojim trinaestim pogotkom najzaslužniji što se Vrgorac probio na drugo mjesto prvenstvene ljestvici.

Jakov Kovačević / Foto arhiva MP

Nema više neporaženih Utakmicom između Vrgorca i Novog Vremena zaključeno je i 7. kolo 1. futsal lige, kako su domaći dobili ovaj derbi tako u ovosezonskom prvenstvu više nema neporaženih momčadi. Makarani su i pored poraza i dalje vodeći, na drugo mjesto probio se Vrgorac a treće mjesto dijele Crnica i Futsal Dinamo. Square je u Dubrovniku imao vodstvo od 3:0 protiv Dinamo, gosti su napravili rijetko viđeni preokret i na kraju slavili rezultatom 3:4. Na Gripama Crnica je sa vosokih 1:4 porazila domaći Split, prošlosezonski finalist doigravanja tako se nakon ovog kola našao na predzadnjem mjestu. Tri utakmice završile su rezultatom 2:2, po bod na gostovanju u Osijeku, Zagrebu i Krapini osvojili su Uspinjača, Brod i Universitas.Može se reći da je ovo kolo bilo kolo gostiju jer osvojili više bodova od domaćih sastava. Rezultati: Vrgorac – Novo vrijeme Apfel 3 : 2, Split – Crnica 1 : 4, Osijek – Uspinjača 2 : 2, Jesenje – Brod 2 : 2, Square – Futsal Dinamo 3 : 4, Alumnus – Universitas 2 : 2. Poredak: Novo vrijeme Apfel 16, Vrgorac 14, Square 13, Crnica 12, Futsal Dinamo 12, Uspinjača 11, Universitas 11, Alumnus 9, Brod 035 5, Osijek 4, Split 4, Jesenje 3 Novo vrijeme Apfel u idućem kolu koje se igra u subotu 24. studenog domaćin je sastavu Jesenje iz Krapine. Utakmica će započeti u 19 sati.