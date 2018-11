Tonka Dobrinić, uvijek spremna pomoći zajednici: “Ljubav koju dajem drugima, mene čini sretnom”

U Organizaciji Udruge “Lanterna”i Grada Makarske najzaslužnijim volonterima grada nedavno su dodijeljene nagrade i zahvalnice. S ponosom Makarska može istaknuti da u njoj žive i djeluju ljudi velikoga srca svih uzrasta od najmlađih do onih vremešnijih. Volonterima su u više kategorija tada uručene zahvalnice i nagrade te posebna priznanja. Posebno priznanje izvan svake kategorije zbog potrebe naglašavanja njihova rada pripalo je našoj sugrađanki. Priznanje je joj je dodijeljeno za poseban doprinos zajednici kroz svakodnevnu brigu za starije i bolesne te za izniman trud i požrtvovnost u ispunjavanju te zahtjevne zadaće na dobrobit građana i grada Makarske. Nominirala ju je za ovo priznanje Udruga Sv. Vinka Paulskog. Njezino volontersko djelovanje u gradu pod Biokovom, ali i puno šire, poznato je.

Ono pak što i dalje ostaje nepoznanica je otkuda toliko snage i ljubavi ženi koja poput svih drugih ljudi ima svojih briga i problema, za pomaganje drugima i danas kada svi negdje žure sa svojim problemima. Ona unatoč godinama, na svaki poziv u svako doba spremno se odaziva.

- Snaga mi je usađena još u djetinjstvu. Činila je to moja majka Mara pa sam ja nastavila. To je neki poriv koji vas uvijek potiče na aktivnost kojom možete pomoći drugome. Potrebna je samo ljubav, a Bog daje snagu svakome da ljubi srcem drugog čovjeka – skromno će Tonka Dobrinić.

Njezin volonterski rad zapažen je minulih desetljeća kroz djelovanje Udruge Sunce, Neokatekumenske zajednice, Udruge Sv. Paulskog, Caritas, Zajednicu žena Katarina Zrinski na početku njezina djelovanja u Makarskoj… Naglašava kako svi mogu na neki način pomoći drugome. – Nekome je dovoljno samo da ga posjetite, da mu uputite riječ utjehe, nešto uradite, darujete ga osmijehom – kaže teta Tonka.

Zadnjih godina ponajviše pomažete starijim i usamljenim osobama. Vaš intenzivan volonterski rad zamijećen je već na početku Domovinskog rata kada su ovdašnji sinovi išli na bojišnicu a grad bio utočište tisućama prognanih i izbjeglih?

- Mnogi su tada trebali pomoć. Našim dečkima smo pravili kolače, prognanicima i izbjeglicama pokušavali olakšati tegobe progonstva. Bilo je teško, ali je išlo uz Božju pomoć.Volontiranje iziskuje puno ljubavi, požrtvovnosti i vrijeme koje smo spremni izdvojiti za drugoga kada je njemu najpotrebnije.

Govorite u množini?

- Da, želim naglasiti da ja nisam u tome svemu bila sama. Mnogi su ljudi oko nas velikog srca, ali su samozatajni. No tamo gdje trebaju uvijek pomažu. Kada vas netko treba da ga posjetite, da s njim porazgovarate, da mu na neki način pomognete, morate imati vremena upravo tada. Ali to nije teško ako ste voljni pomagati drugima. Uvijek sam spremna, jer to meni samoj pomaže, usrećuje me kada drugom pomognem – naglašava Tonka Tobrinić kojoj i mi na ovaj način želimo reći veliko hvala u ime zajednice u kojoj djeluje.

J.Glučina/IvoR