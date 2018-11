Nogomet – 1. liga ŽSD, 13. kolo: Derbi Jadrana i Zmaja za kraj nogometne jeseni

Zadnje kolo jesenskog dijela prvenstva 1 lige NSŽSD igra se u Tučepima, a njemu će snage odmjeriti domaći Jadran i Zmaj iz Makarske. Bit će ovo derbi 13. kola, a istovremeno i veliki derbi susjeda.

Domaći Jadran trenutno zauzima 5. mjesto na prvenstvenoj ljestvici sa 21. osvojenim bodom. Tučepljani su treći klub u ligi po broju postignutih pogodaka (31), a treći su i po broju najmanje primljenih (10). To je najbolji pokazatelj koliko imaju ujednačenu momčad. Igramo na domaćem terenu i ja očekujem dobru igru i pobjedu svoje momčadi kaže trener Jadrana Jurica Karabatić. Nadam se i velikom broju naših navijača koji će nam biti velika podrška. Nedostajat će nam požutjeli Džoja i nedovoljno spremni Marko Vidić, ali i bez njih polusezonu kanimo završiti u pozitivnom ozračju. Sa druge strane Zmaj je u zadnjih pet kolo ubilježio isto toliko pobjeda, te postigao 20. a primio samo 1. pogodak. Makarski klub u velikom je uzletu, probili su se na drugo mjesto i očekuju da će se nakon ovog kola još više približiti vodećoj Slogi. Nemamo što kriti, u Tučepi idemo po pobjedu kaže trener Zmaja Ante Vidulin. To ne znači da ne respektiramo domaći sastav, no naš je cilj osvajanje prvog mjesta i povratak u treći nogometni rang. U zadnje vrijeme igramo jako dobro, atmosvera u klubu je odlična i ne mislimo je prekidati. U Tučepima će nam nedostajati Brkulj, Smilović, Damir Rašić i Ćapin, mi međutim imamo puno povjerenje u igrače koji će nastupiti umjesto njih. Očekujem na Slatini i velik broj naših navijača koji će nadam se uživati u našoj dobroj igri i nastavku pozitivnog niza za kraj će Vidulin. Utakmica će se odigrati 24. studenog u Tučepima a započet će u 13 sati.

Jakov Kovačević/Foto arhiva MP