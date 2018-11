Umjetnost na visini: Jubilarna 15. Likovna kolonija inspiraciju potražila i pronašla u Puharićima

U organizaciji Gradske galerije Antuna Gojaka, tradicionalna makarska Likovna kolonija već punih 15 godina u našem gradu okuplja akademske umjetnike iz Hrvatske i susjednih zemalja, svake godine ostavivši za sobom i do 30-ak umjetničkih djela inspiriranih ljepotom Makarske i njene okolice.

Dok će sutrašnja (nedjelja 25.studenog) izložba od 20 sati u prostoru galerije ugostiti retrospektivu nekih od najboljih radova nastalih tijekom ovih umjetničkih druženja od 2003. do danas, 15. jubilarno izdanje Likovne kolonije započelo je jutros visoko iznad Makarske, kod Doma u zaseoku Puharići, gdje se okupilo 15 hrvatskih te bosansko hercegovačkih umjetnika loveći inspiraciju ili pogledom na biokovske obronke, ili na Makarsku koja im se s ovako povišene točke ukazala kao na dlanu. – U ovih petnaest godina održavanja Likovne kolonije ovo je prvi put da smo odlučili malo napustiti prostor galerije i izići na teren, zato veliko hvala udruzi Porići 1680. koja nas je ugostila i udomila ovdje u Puharićima. Drago mi je vidjeti da su i naši sudionici zadovoljni te da ovo današnje druženje protiče u dobroj i kreativnoj atmosferi – kazao nam je ravnatelj Gradske galerije Antuna Gojaka Josip Karamatić. Njegovo mišljenje dijelili su i sami umjetnici – među sudionicima se tako ove godine, ukupno sedmi put, našla i umjetnica s Raba Ankica Ribarević, priznavši da su joj Makarska i Biokovo oduvijek bili mjesta posebne energije. – Evo me već sedmi put na ovoj likovnoj koloniji, kojoj ću se uvijek rado odzvati zbog izuzetne atmosfere i više nego dobrih voditelja. Ne bih htjela tek tako hvaliti, no uistinu ova je planina mjesto posebne energije, dok je stari grad u Makarskoj toliko inspirirajući da čovjeka čini bogatijim bez obzira čime se bavi ili kako živi – govori Ribarević, koja je do sada u našem gradu tijekom godina održala i tri samostalne izložbe. Među ovogodišnjim sudionicima pronašli smo i gosta iz Novog Travnika, Zdenka Jurišića, koji se koloniji pridružio drugi put u svojoj umjetničkoj karijeri. – Makarsku poznajem jako dugo, ne samo kroz plaže i more, a ovo danas je bila divna prilika za upoznati i ovo malo selo s kojeg se pruža pogled na Makarsku. Žao mi je što ovako prekrasno mjesto može biti pusto i bez stanovnika, jer kako bi tek bilo da su sve ove kuće pune i da Puharići vrve životom – kazao nam je Jurišić, inače umjetnik kojeg ćemo kroz nekoliko mjeseci, točnije za Uskrs 2019.godine imati priliku upoznati kroz samostalnu izložbu koja će se u blagdanskim danima održati, naravno, u Galeriji Gojak. Osim njih, umjetničku ekipu ovogodišnje kolonije čine Zdenka Bilušić, Antonija Modrušan, Tihomir Razum, Trpimir Grgić, Ivan Perak, Lili Gluić, Elvedina Hrustanović Šehić, Almir Šehić, Antea Ratković te Vlasta Tolić koji su također do sada sudjelovali jednom ili više puta, dok kolonija ove godine po prvi put ugošćuje Josipa Ferenčaka , Franju Ferenčaka te Željka Korana.Kako smo već naveli, izložba slika koja tradicionalno zatvara Likovnu koloniju u nedjelju će donijeti izbor radova nastalih od prvih izdanja do danas, a slikama nastalima u Puharićima tke predstoji posebna izložba. – Ja se nadam da je ovo tek prva u nizu suradnji između udruge Porići 1680.i Gradske galerije Antuna Gojaka. Produkt ove likovne kolonije Makarani i svi drugi posjetitelji moći će razgledati na Dan muzeja, 18.svibnja iduće godine kada ćemo upriličiti izložbu ovih slika – najavila je Vedrana Vela Puharić.

O.Franić / IvoR