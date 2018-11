Prva ŽNL, 13. kolo: Tučepljani slave Koštića

Derbi susjeda a ujedno i derbi 13. kola Prve ŽNL odigran u Tučepima između domaćeg Jadrana i Makarskog Zmaja pripao domaćim igračima koji su pogotkom Koštića slavili minimalnu pobjedu.

Tučepljani su sa ova tri boda skočili sa 5. na 2. mjesto prvenstvene tablice , iako i Zmaj i Omiš imaju također po 24. osvojena boda Jadran je polusezonu završio kao viceprvak zbog bolje gol razlike. Sam dvoboj na Slatini odigran je po skliskom i za igru teškom terenu , a na njemu su se bolje snašli igrači Jurice Karabatića. Od početka se igralo otvoreno sa obje strane, prvu prigodu imao je Bitanga čiji je udarac obranio vratar gostiju Mandušić. Zmaj je uzvratio u 8. minuti kada je Šabić pucao sa 16-17 metara, njegov šut zaustavio je Milaković. U 18. minuti Radić je sa lijevog boka poslužio Koštića koji snažnim i preciznim udarcem posprema loptu iza leđa Mandušića za vodstvo Jadrana. Radi druge opomene sutkinja Pejković je u 43. minuti pokazala put u svlačionicu stopere Zmaja Božiću, Bušelić je iz slobodnog udarca sa 18. metara prebacio vrata gostiju. Iako sa igračem manje „crveni“ su u nastavku igrali bolje nego u prvom poluvremenu. Do poravnanja su mogli u 49. minuti, Stipe Brnić pokušao je iskosa sa desne strane savladati Milakovića koji je sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu. Stariji mu brat Ante našao se u 69. minuti u izglednoj prigodi, no ni on nije uspio savladati vratara domaćih. Danijel Rašić pokušao je poravnati rezultat u 85. minuti, međutim ni on nije bio precizan. Domaći su u sudačkoj nadoknadi imali veliku šansu podebljati vodstvo, udarac Divića obranio je vratar Zmaja. Nakon zadnjeg zvižduka sutkinje Pejković domaći igrači burno su proslavili pobjedu, Zmaju ostaje za žaliti što nije materalizirao terensku nadmoć u drugom poluvremenu. I na kraju ostaje za napomenuti kako Jelena Pejković nije imala svoj dan, samo zahvaljujući igračima jedne i druge momčadi utakmica nije otišla u naželjenom smjeru.

Jakov Kovačević /MP