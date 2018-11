Na 13. Izboru za najbolju tortu makaranu 13 natjecatelja: Prvo mjesto prema ocjeni žirija pripalo Ljubici Zovko

Ne može torta makarana biti loša, osobito kada je prave pravi znalci po receptu svojih starih. Dokazalo je to trinaest natjecatelja na tradicionalnom, 13. Izboru za najbolju tortu makaranu, održanom 24. 11. 2018. u hotelu Biokovo . Na javni poziv organizatora natjecanja, Grada i Turističke zajednice Makarske, odazvalo se 13 natjecatelja, od kojih je samo jedan muškarac. Natjecateljima je potrebne namirnice za izradu torte darovao sponzor manifestacije- Sol Turism.

Prvo mjesto za najbolju tortu makaranu na 13. izboru dobila je Ljubica Zovko, drugo mjesto pripalo je Karmeli Mateljak, a 3. mjesto Ivani Prodan. Tako je nakon kušanja svih 13 torti ocijenio stručni žiri u sastavu: Ana Kunac, predsjednica žirija, inače članica radne skupine za očuvanje torte makarana, Nede Bušelić, dvostruka pobjednica na izborima za najbolju makaranu, dogradonačelnik Dražen Nemčić, u ime Grada, Vedrana Vela Puharić i Marino Srzić, članovi radne skupine za očuvanje torte makarana.

Dječji žiri za najbolju izabrao makaranu Gordane Batur

Gordana Batur je osvojila 1. mjesto prema ocjeni Dječjeg žirija u čijem sastavu su bili učenici 3. razreda makarskih osnovnih škola Stjepana Ivičevića i oca Petra Perice (Alani Vranješ, Gabrijela Prgomet, Dora Vekić, Đani Beroš Jašari, Dora Roso, Lana Prgomet, Petra Puharić i Toni Bilić).

Uz prvonagrađene na natjecanju su s izvrsnim tortama kako su ocijenili mnogobrojni gosti u kavani hotela Biokovo koji su je kušali sudjelovali još;

Gita Srzić, Ljubica Jukić, Hoteli Makarska, Hotel Biokovo, Marija Boras, Sandra Bašković, Hotel Osejava, Marija Popović i Dragan Puharić. Svi oni dobili su zahvalnice, a čestitali su im uz organizatore i članove žirija, mnogobrojni građani koji su ovom prilikom kušali njihove torte.

U prezentaciji i posluživanju torte makarana sudjelovali su vrijedni učenici Srednje strukovne škole Makarska s mentorom Goranom Mirosavljevićem. Natjecateljima, ali i svim sponzorima, osobito domaćinu hotelu Biokovo zahvalila je i Sandra Vranješ, savjetnica za kulturu, u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarska: ”Promijenili smo ove godine lokaciju i satnicu održavanja svečanog izbora. Domaćin nam je hotel Biokovo gdje imamo priliku u hotelu koji nije zatvoren prezentirati izbor što se dakako bolje odražava na promociju i važnost ove autohtone makarske slastice”. Dodaje kako se nastojalo da to bude u vrijeme popodnevne kave, a publika je uz priliku da kuša torte najboljih sudjelovala i u lutriji iz koje je prikupljeni novac namijenjen za Dječju skupinu FA Tempeta.

Na početku svečanosti izbora najbolje makarane sve sudionike natjecanja i izbora ove kraljice slastica kako je mnogi zovu,pozdravio je dogradonačelnik Dražen Nemčić: “U brizi za očuvanje svoje slavne slastice, torte makarane učinilo se u ovih 13 godina puno. Makarska je dobila rješenje Ministarstva kulture kojim se utvrđuje da priprema tradicijske makarske slastice- torte makarane, ima obilježje nematerijalnoga kulturnog dobra u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Priznanje to gradu i građanima Makarske, no ukoliko bude stajalo samo uokvireno u zlatnom kvadru nekog gradskog ureda, nismo ništa učinili. Čini se da smo to shvatili. Koristeći sve mogućnosti koje proizlaze iz statusa nematerijalnog kulturnog dobra, radimo na daljnjoj promociji. Torta je sve prisutnija u medijima, a priča o njoj kruži od društvenih mreža i internetskih srtranica s receptima, preko novinskih članaka do malih ekrana domaćih i stranih kuća. Jednom prilikom su se i izraelski gledatelji upoznali s našom delicijom. Za sve su ovo zaslužni entizijasti, a dobro je da se uključuju i profesionalci. U ime dijela tima zaslužnog za promociju torte, recept je pohranjen u vremensku kapsulu i deponiran u trezor Zagrebačke banke koji će se otvoriti za 100 godina. Evo što je jedan zaljubljenik u makaranu i tradicionalno povodom toga zabilježio “Kada bi u dalekoj budućnosti moderni arheolozi našli ostatke neke davno umrle Makarke u blizini bi sigurno bila i poluraspadnuta karta s ricetom za makaranu. Sumnjamo da bi je uspjeli uspješno rekonstruirati, jer makar slijedili sve zapisane upute, nedostajalo bi ono nešto, o čemu nitko osim majstorice nije znao”, istaknuo je dogradonačelnik Dražen Nemčić. Tijekom kušanja u ulozi člana žirija i sam se uvjerio kako “onog nešto” nije nedostajalo ni makaranama ovogodišnjeg tradicionalnog natjecanja.

Svojim nastupom svečanost Izbora naj makarane glazbom su uljepšali Vokalni ansambl Tempet i Điger bend, dok je program vodio Toni Štulić.

J.Glučina / IvoR