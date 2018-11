Od 2004. do danas: Izložbom u Galeriji Gojak zaokružena jubilarna 15. Likovna kolonija

Velikom retrospektivnom izložbom umjetničkih radova sinoć je u Gradskoj galeriji obilježeno 15 godina makarske Likovne kolonije, manifestacije koja u našem gradu tradicionalno okuplja akademske umjetnike iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Sudionici ovog jubilarnog izdanja, o čemu smo već pisali u subotu, za vikend su se okupili u selu Puharićima gdje ih je u Spomen domu Marin Puharić ugostila udruga Porići 1680., a kao i svake godine kolonija je iznjedrila između 20 i 30 umjetničkih slika. No za razliku od svih dosadašnjih izdanja, radovi s 15. Likovne kolonije nisu bili nositelji same izložbe u Galeriji Gojak – zbog svečane prigode sinoć su izloženi odabrani radovi nastali u razdoblju od 2004. do danas, dok će ove najnovije slike biti izložene od strane udruge Porići 1680. u svibnju iduće godine, kada se bude održavala Noć muzeja. Unatoč kišnom vremenu u Galeriji se pojavio lijep broj posjetitelja, koje je pozdravio ravnatelj Josip Karamatić, objanivši kako su ideju Likovne kolonije prije 15 godina pokrenuli tadašnja ravnateljica Gradske galerija Antuna Gojaka Ivana Kokić i tadašnji član Gradskog poglavarstva Ljubomir Ljubičić. – Od te 2004. godine do danas je nastao značajan broj slika u našem fundusu, preko 150 djela nastalih tijekom makarske Likovne kolonije. Ovo što predstavljamo danas je jedan mali izbor, ogledalo našeg rada kako bi u ovoj prigodi, za 15. izdanje ove kolonije, predstavili javnosti i likovnoj publici ono što radimo, te im dali mogućnosti da i sami donesu svoju procjenu ovih umjetničkih radova – kazao je Josip Karamatić, zahvalivši svim umjetnicima koji su do danas dolazili u Makarsku pronaći inspiraciju, te dodavši da je već dobar dio radova nastalih u posljednjih 15 godina i zaštićen kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Inače, na sinoćnjoj izložbi našli su se i raniji radovi nekih od umjetnika koji su sudjelovali i ove godine poput Almira Šehića, Lili Gluić ili Zdenka Jurišića, a ostatak liste autora čine Mato Lovrić, Vlasta Knezović, Anto Kajinić, Mario Romoda, Ida Blažičko, Robert Jozić, Mato Tijardović, Antonija Modrušan, Tamara Herceg, Ana Barbić Katičić, Trpimir Grgić, Ernesto Markota, Vlasta Tolić, Maja Pejčinović, Dario Pehar, Ankica Verhas, Ante Živković Fošar. U ime Grada Makarske izložbu je otvorio pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Dražen Kuzmanić, a svi posjetitelji Gradske galerije Antuna Gojaka mogu je razgledati sve do kraja mjeseca prosinca.

O.Franić / IvoR