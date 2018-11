Zlatan Srzić, živa legenda Makarske: “Snimao sam i sačuvao izgled grada i ljude koji su minulih desetljeća ovdje živjeli”

Premda mu je 80, i danas je graciozan, uredan i lucidnih misli šeće gradom, posjećuje društvena zbivanja čuva sliku Makarske i njezinih stanovnika u sjećanju, ali i na fotografijama i snimkama koje je kroz život snimao i sačuvao za nove naraštaje. Pogađate, to je, Makaranin poznat ne samo svojim sugrađanima kao najbolji brico i vlasnik elitne brijačnice već i tisućama turista. Posjetiti Makarsku, a ne upoznati ga gotovo je nemoguće. Rođen je u siječnju 1937. u Makarskoj na Kačićevu trgu, a živi u Kalalargi. Svakodnevno ga možete susresti na gradskoj rivi, na Kačićevu trgu, u Kalalargi ili pak na rivi na adresi gdje je gotovo pola stoljeća radio kao brico i frizer. Držao je svoj vlastiti frizerski salon. Nije bilo građanina, koji iti malo drži do sebe, da se tu nije brijao i šišao barem nekada. Mnogi su to činili redovito kroz desetljeća. Njegova radnja nije bila samo salon već mjesto gdje možete vidjeti sve viđenije face, čuti najnovije vijesti popričati o kulturnim temama, gastronomskim užicima, povijesnim događajima i ličnostima… Radnju je držao 40 godina, a radio je preko 50 godina, sve do prije 10 godina kada ga je srce opomenulo da je dosta. No pravi meštar nikada ne odustaje. -I sada ponekog prijatelja ošišam. Ovdje je bila radnja i prije mene, držao je Zane Mihaljević prije 2. svjetskog rata. Makarska je imala 1700 stanovnika, ali cijelo Makarsko primorje je za sve dolazilo u Makarsku i naravno na brijanje i šišanje. Bile su u gradu 3 brijačke radnje. Svi su tada učili od šjora Ante Kulića koji je u Trstu izučio zanat. Ja sam sticao znanje kod Petra Tavre u radnji na Kačiću, posli kod Stipe Srzića u ovoj radnji na rivi usavršava sam zanat. -Nisu se ljudi mogli brijati kući, nisu imali čime. Imao sam 70 abonenata koji su se brijali utorkom-četvrtkom i subotom, zatim druge sridom i petkom i one koji bi samo subotom si priuštili brijanje, a plaćali su kada prime plaću – prisjetio se šjor Zlatan Srzić. Moj majstor je bio iz Splita, ali je učio u Trstu i onda je nas ovdje učio lijepom ponašanju kulturi, glazbi. Pričao nam o rigolettu, trubaduru, nabuccu. – Ispred radnje bi u sezoni čekalo i po 6 njih dok samo nas trojica radili. Da, imao sam dva radnika. Od svake naplate davao sam im 50 % i isplaćivao svaki dan. Tako sam radio – naglašava.

Nikada nije imao problema s političarima, kako i bi, kad im je o glavi radio

-Nikada nisam sa sistemom, ni ondašnjim prije imao problema. Mnogi su pričali kako su njima dizali putovnice ’71., mene nitko nije dirao. Otac mi je bio postolar, inače član KP 1918., ali to nije bio Savez komunista već KP prije. Ja nikada nisam bio u partiji. Vjernik jesam i u svim sistemima sam držao do vjere i slavio blagdane. Posebno se u kući Zlatana Srzića slavi za Božić i Uskrs. Pedeset godina je u Pastoralnom vijeću župe Sv. Marka, bio je u upravi svetišta Vepric 25 godina. Prisjeća se kako je kao mladić s prijateljima pravio oltar od drveta u Vepricu, kako je don Srećko Bezić dobio odobrenje od načelnika Lovre Kovačevića da izgradi betonski oltar i sve šta treba u Vepricu. Nije šjor Zlatan bio poznat sam kao naj brico, mnogi ga pamte kao najboljeg golmana u Vaterpolo klubu Galeb. Bio je izuzetan vaterpolist 25 godina u VK Galeb -reći će njegovi sugrađani. Danas ima svoje druge ljubavi. Bavi se filatelijom, ali i gradnjom maketa brodova. – Imam pohranjenih 15 rola snimljenog filma o raznim događanjima i gradnjama u gradu. Sve to čuvam, ponosno će šjor Zlatan Srzić na svoj doprinos očuvanju nekadašnje Makarske. On danas kao 80 godišnjak zrači zadovoljstvom. Razlog tomu su i ljubav njegova života gospođa Magdalena (rođena Carić) koju je upoznao u Splitu i oženio ’65. Kao da je jučer bilo, prisjeća se detalja kada ju je ugledao. Proslavili su i zlatni pir, a u braku punom ljubavi i razumijevanja imaju 4 djece; 2 sina i 2 kćeri,14 unučadi i 1 praunuče! – Obitelj je najvažnija. Često smo zajedno, osobito za blagdane kada nas je i po 30 za stolom i još na kućnim skalama mnogobrojna dječica. Dakako uz obitelj tu su i prijatelji. Još odavnina slavili smo svaki Božić kod prijatelja u kući obitelji Rajčevića, kod kolodvora. Gospođa Rajčević je pravila najbolju paštetu – sjeća se šjor Zlatan i otkriva još jedno svoje umijeće. – Od kada živim u Kalalargi Božić slavimo svi kod mene. Blagdanskom stolu i ja pripomognem. Pravim pet vrsta kolača i to po receptu najboljeg majstora. Nisam recept dobio na pladnju već sam morao sam učuiti i otkrivati tajne dok sam gledao meštra koji je držao slastičarnu u susjedstvu. Danas pravim ekstra rožatu, šato, mandulet, binje, makaranu, krokanat. I danas to radi.

I danas svakog dana svrati u brijačnicu na rivi od kuda je prije 10 godina otišao u mirovinu

Po kiši ili suncu ljeti i zimi svakoga dana na gradskoj rivi svrati u svoju brijačnicu. Dođu obvezno i stari prijatelji pa onda započne razgovor. Prisjećaju se i starih vremena, ljudi, običaja, ali ponajprije pretresu aktualna zbivanja baš kao što su nekada, kada su tu dolazili na brijanje i šišanje. Nema onoga ni domaćeg ni stranog tko je u Makarsku dolazio do prije desetak godina, a da ne pozna šjor Zlatana Srzića kojeg još mnogi zovu i Kakariggi. Njemu je ostao to nadimak i nema,kaže, nikakve povezanosti s ljudima kojima je to prezime. Kakariggi se zvao i elitni frizerski salon koji je desetljećima vodio. Bila su u njegova doba još tri salona, ali kako nam stari sugrađani pričaju ovdje je dolazila „aristokratija“: doktori, inžinjeri, profesuri, političari…Mirno bez protekcije stali bi u red i čekali, a onda kada sjednu na stolicu potekla bi priča. Šjor Zlatan je imao sreću raditi o glavi upravo onima za koje običan puk kaže da oni nama rade o glavama. Ovako mirnog i zadovoljnog pitamo šjor Zlatana ljuti li ga što, a on spremno odgovara: Grad mora biti živ, prpošan, a on zapravo umire od stida!? To smo mi krivi; na izložbama, koncertima i drugim kulturnim događanjima malo je ovdašnjih građana. A u himni napisanoj u čast sv. Klementa, zaštitnika našeg grada i biskupije jasno se iščitava kako su u svemu i u slavlju, uvijek zajedno bili i slavili i domaćini i došljaci. To nije slučajno napisano,tako je bilo, a gdje smo sada zapitajmo se – dobronamjerno će Zlatan Srzić, živa legenda grada Makarske.

Janja Glučina /IvoR