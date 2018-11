Jednosatni štrajk danas samo u OŠ oca Petra Perice: Učenici će imati osigurane uvjete za boravak u školi

I u jednoj makarskoj osnovnoj školi danas će neki štrajkati. Naime, štrajk u školama za danas je najavio sindikat Preporod i to u trajanju od 11:55 do 12:55 sati. Podsjetimo, za danas je bio najavljivan opći štrajk javnih službi, ali je mirenje s Vladom u utorak uspjelo. Iduće će godine plaće učiteljima, liječnicima, medicinskim tehničarima biti povećane u dva navrata; prvi put u siječnju, 3 posto, i još 2 posto u rujnu. Međutim, u sindikatu Preporod nisu zadovoljni pregovaranjem i odlučili su se na jednosatni štrajk u osnovnim i srednjim školama. Rečeno je kako će ravnatelji škola kao odgovorne osobe, osigurati uvjete za nesmetan rad zaposlenicima koji nisu u štrajku, te će od onih koji neće štrajkati, i na neki drugi način, spajanjem razdrednih odjela osigurati da sva djeca budu zbrinuta za vrijeme trajanja štrajka, a posebno učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole i oni koji su uključeni u produženi boravak ili cjelodnevnu nastavu.

Provjerili smo hoće li jednosatnog štrajka danas biti u makarskim školama.

U Osnovnoj školi oca Petra Perice Preporod je većinski sindikat i s obzirom da nije postigao dogovor s Vladom oko povećanja plaća ovdje će biti jednosatni štrajk. Ravnateljica i stručna služba neće štrajkati, a također ni svi učitelji.

“ Budući da je to već peti školski sat mnogi iz nižih razreda već će ići doma, a svi koji budu u školi bit će zbrinuti na način da svi mi koji ne štrajkamo osiguramo barem njihovo čuvanje taj sat vremena”, kazala nam je ravnateljica Renata Gudelj.

Osnovna škola Stjepana Ivičevića ne štrajka. “U našoj školi zaposlenici su u Sindikatu hrvatskih učitelja i taj sindikat je postigao dogovor s Vladom. Nitko od zaposlenih nije u sindikatu Preporod koji i organizira danas jednosatni štrajk – kazala nam je Marica Gržić, ravnateljica OŠ Stjepana Ivičevića.

U Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića, koja ima nastavu u jutarnjem turnusu, neće biti štrajka. “Nema u našoj školi članova sindikata Preporod, već su svi članovi Nezavisnog sindikata koji je postigao dogovor s Vladom i prema tome naša škola neće biti u štrajku – kazao nam je ravnatelj Slavko Gudelj.

I od Željka Vlaha, ravnatelja Glazbene škola Makarska, doznajemo kako ni u Glazbenoj školi nisu članovi sindikata Preporoda te u njima neće biti najavljenog jednosatnog štrajka.

J.Glučina /arhiva MP