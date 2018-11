Tomislav Staničić, voditelj županijske Matične službe za narodne i školske knjižnice: “Radovi u prostoru zgrade Gradske knjižnice Makarska su premašili moja očekivanja”

Još od kraja mjeseca rujna na prvom katu zgradu stare srednje škole, u Ulici don Mihovila Pavlinovića, traju radovi na rekonstrukciji i obnovi prostora Gradske knjižnice Makarska, ukupne vrijednosti od oko 2,7 milijuna kuna.

Jučer je zbog obilaska radova u Makarsku doputovao Tomislav Staničić, inače voditelj Matične službe za narodne i školske knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji je zajedno s ravnateljicom Gradske knjižnice Makarska Anom Duvnjak posjetio stare/nove prostorije koje će u skoroj budućnosti ponovo postati dom makarske knjižnice. – Iako sam od ranije informiran, moram priznati da sam ugodno iznenađen jer ovo što sam vidio u Makarskoj je iznad svih mojih očekivanja. Doduše, trebalo bi biti normalno da se kultura svugdje tretira na ovakav način, no zbog pretežno neodgovarajućeg pristupa osnivača ustanovama ovo je zapravo više iznimka nego pravilo. Iako građevinski radovi nisu moja struka i s te strane ne mogu komentirati moram kazati da prostor za sada izgleda impresivno, a više ćemo znati kada majstori iziđu i kada budemo mogli početi slagati i uređivati knjižničarsku opremu. Ako bi postojao ijedan nedostatak, to bi bila činjenica da prostor koji se adaptira u startu nije bio namijenjen za knjižnicu i kao takav će uvijek imati nedostatke no s obzirom na okolnosti i mogućnosti, uistinu sam i više nego zadovoljan viđenim – kazao je Staničić. Kao što je već dobro poznato, sve do završetka radova Gradska knjižnica Makarska radit će na Marineti gdje se nalazi još od kraja kolovoza zajedno s dijelom fundusa. – Radovi u prostoru za sada idu po svom planu, a s druge strane mi na Marineti funksioniramo dobro. Promet korisnika se nije smanjio, ali naravno, prije svega se radujemo povratku u renovirani prostor koji će se maksimalno približiti standardima za narodne knjižnice – dodat će ravnateljica Gradske knjižnice Makarska Ana Duvnjak.

O.Franić / IvoR