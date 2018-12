BOŽIĆNI MALONOGOMETNI TURNIR Prijave za Makaranu do 6. prosinca

Deveti put zaredom odigrat će se Božićni malonogometni turnir Makarana 2018. godine. Za razliku od dosadašnjih, koje je organizirao JU GSC Makarska, ovogodišnji turnir organizira udruga Malog nogometa Makarske (UMNM), a predstavlja je Dario Martinović. Prijave se primaju do 5. prosinca na broj mobitela 098 290288. Umjesto dosadašnjeg po skupinama turnir će se igrati po kup sustavu. Uveden je i repasaž, tako će sve poražene momčadi u 1. kolu imati još jednu priliku za povratak na turnir. Iznos kotizacije je tisuću kuna, a taj novac potrebno je donijeti na prvo kolo turnira. Dozvoljeni broj igrača za iznos kotizacije je deset u prijavi, plus četiri mjesta koja će se dodatno naplatiti ovisno o trenutku prijave. Turnir će početi 10. prosinca, a finale bi trebalo biti odigrano 28. prosinca. Igrat će se po futsal pravilima, a broj igrača u polju je pet plus vratar.

Povećan je i nagradni fond, on ove godine iznosi 43.000 kuna. Osvajačima 1. mjesta pripast će 30. 000 kuna, a drugoplasiranima 10. 000. Trećeplasirani će osvojiti 3. 000, a garnitura dresova pripast će četvrtom sastavu turnira. Pored pehara za tri prva mjesta nagrađeni peharom bit će i najbolji igrač, strijelac i vratar turnira. Najviše dvojbi vezanih uz turnir vezano je uz grijanje dvorane na GSC-u. Cijena je toliko velika da probija budžet ovog natjecanja, organizatorima stoga ostaje za nadati se da će iz zima pomaziti za vrijeme odigravanja turnira. Cijena ulaznica na početku turnira bit će deset, a u završnici dvadeset kuna.

J. Kovačević/arhiva MP