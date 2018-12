RUKOMETAŠICE Remijem nezadovoljne i Makarke i Trogiranke

2. HRL – Jug (žene), 10. kolo

Hoteli Makarska – Trogir 24 : 24 (14 : 12)

Makarska. Dvorana na GSC. Gledatelja: 50

Suci: Toni Čobanov i Branimir Maloča (oba Solin)

Hoteli Makarska: Đuvelek, Perić, Čović, Bandur 3, Vujčić, Sokol 7, Vranješ, Alagić, Rudelj 1, N. Juričić 8, Ševelj 5, Talaja, Šalinović, Mišković, M. Juričić.

Trogir: Pavković, Juranović, Runtić 1, Sesar 1, Nuić 9, Radić 3, N. Tomić 3, Damjanović 1, M. Tomić 4, Vidović 2,

Sedmerci: Hoteli Makarska 2/1, Trogir 2/1.

U borbenoj i do kraja neizvjesnoj utakmici domaće rukometašice podijelile su bodove s gošćama iz Trogira. Nijedna ekipa do sredine prvog poluvremena nije stekla veću rezultatsku prednost, tek pred odlazak na odmor domaće su imale prednost od tri pogotka (13:10). Početkom nastavka gošće su preokrenule rezultat i u 40. minuti povele sa 17:21. U zadnjih 5 minuta „hotelijerke“ su smogle snage i na kraju osvojile bod . Bolje od ostalih kod domaćih bile su sestre Juričić, Ševelj i Sokol, a kod Trogira Nuić te Nikolina i Matea Tomić. Suci Čobanov i Maloča imali su dosta krivih odluka, to međutim ne daje za pravo da ih se nakon utakmice vrijeđa, te ih se pokuša i fizički napasti. Neugodno je nakon utakmice bilo vidjeti te ružne scene, jer igračice jedne i druge ekipe uglavnom su mlade djevojke kojima ovakvi ekscesi neće ostati u dobroj uspomeni.

J. Kovačević/IvoR