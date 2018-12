NA MITINGU U MAKARSKOJ 300 ATLETIČARA: AK Sv. Marko bogatiji za 17 odličja

Na Gradskom sportskom centru Makarska, povodom proslave 22. godine osnutka Atletskog kluba “Sveti Marko” i rekonstrukcije atletske staze, održan je prvi međunarodni “Makarski miting” na kojem je nastupilo više od 300 mladih atletičara. Miting je otvorio Joško Kosović, ravnatelj Gradskog sportskog centra Makarska koji je svima zaželio odlične rezultate i najavio nove projekte razvoja GSC-a, te objasnio važnost “kraljice sportova” za grad Makarsku.

To je mladim atletičarima dalo snagu za osvajanje nevjerojatnih 17 odličja, te 6 “drvenih” medalja. Svakako treba napomenuti da je Duje Čondić s osvojena dva zlatna odličja u skoku u dalj i utrci na 100 metara došao do svoje 100-te osvojene medalje u svojih sedam godina bavljenja atletikom, te opravdao nagradu za sportsku nadu 2017. godine. Najbolji rezultat mitinga svakako je ostvaren u solo utrci naše najbolje hrvatske atletičarke Klare Andrijašević kojoj su nedostajale tek dvije sekunde do obaranja novog državnog rekorda na 2000 m. Najuspješniji makarski atletičari bili su Ema Matešan, koja je osvojila zlatno odličje u utrci na 60 m u konkurenciji 2009. godišta, Marko Mileta okitio se zlatnom medaljom u bacanju vortexa i srebrenom u utrci na 60 m. Vuković Nora je bila zlatna u skoku u dalj i brončana na 100 m, Nika Jelaš je bila najbolja u utrci na 60 m. Srebrena odličja osvojili su Frane Šulenta u trci na 60 m, Mate Karamatić u bacanju vortexa, Nora Raffanelli u bacanju vortexa i 4. u utrci na 60 m, te Lora Grubišić u utrci na 60 m. Brončana odličja osvojili su Lovre Turina, Mare Tadić i Antonio Siciliani u bacanju vortexa, Anda Lalić u skoku u dalj. Svakako treba spomenuti sve kojima je malo nedostajalo do odličja. Četvrto mjesto osvojili su Marija Šulenta u utrci na 60 m, David Rudan u utrci na 60 m, Gojak Lara u bacanju vortexa, Petra Lozić u utrci na 800 m i skok u dalj. Peto mjesto osvojili su Lara Grubišić u utrci na 60 m, Krešimir Klarić u utrci na 60 m, Matea Šimić i Andrea Rudelj u bacanju vortexa, Ana Mileta u skoku u dalj, Karla Grgić u utrci na 100 m. Mlade atletičare do ovog odličnog rezultata vodili su trenerica Larisa Sereda, treneri Petro Sereda i Stjepko Vodanović.

M.P./IvoR – AK