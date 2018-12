MALI RIBAR Djeca vole školu u Arbuna

Kada se na udici zasrebri komarča, špar ili gospojica, neizmjerna je to radost za sve mlade Makarana koji su kao osnovnoškolci završili Školu ribolova u PŠRD Arbun ‘Mali ribar’.

Lijepa tradicija Arbuna nastavljena je i ove jeseni. Upravo je počela nastava za prvu ovogodišnju generaciju.

- Djeca su neizmjerno sretna i pomalo nestrpljiva. Prirodno, željeli bi odmah savladati sve vještine ribolova – kaže Zoran Olujić, voditelj Malog ribara, posljednjih nekoliko godina, a dnevnik je nastavio upisivati nakon Vanje Sesse i Dragice Mihaljević.

Djeca od 10 do 15 godina školu Mali ribar pohađaju besplatno, a Arbun ima osigurava i pribor –udice, štap, krenu. Na njihovim licima vidi se neizmjerna radost i zanimanje, snovi da će i sami moći uloviti slastan obrok. Još više, da će jednog dana na natjecanjima donositi trofeje Arbunu.

No, u školi se ne uči samo kako uloviti ribu s kraja, već i kako čuvati okoliš. To znači ne ostavljati smeće u prirodi, ali i pokupiti otpad ako ga nađu. Od vrijednih arbunovaca to mogu čuti i djeca makarskih vrtića koja svakog proljeća posjete ovo ribolovno-sportsko društvo i možda prvi put zažele i sami biti njegov dio.

Pred sadašnjim polaznicima Malog ribara je još devet tjedana nastave koja se održava svake nedjelje od 10 do 12 sati, a mjesta još ima. -Nakon što ova generacija završi školu, u ožujku Arbun vrata otvara za nove male ribare – doznajemo od Mate Letice, predsjednika PŠRD Arbuna.

