MLADI MAKARSKI RAGBIJAŠI Iz Dubrovnika donijeli 2 zlata, srebro i broncu

U Dubrovniku je odigrano je 4. kolo Prvenstva Dalmacije u kategorijama U6, U8, U10 I U12. Ragbi klub Makarska rivijera jedan je od rijetkih klubova koji su na ovom turniru nastupili u svim dobnim kategorijama. Uz domaćine Ragbi klub Invictus Dubrovnik te makarske ragbijašice i ragbijaše, nastupili su i Ragbi klub Sinj, Ragbi klub Nada Split, Ragbi klub Brač te Ragbi klub Čelik Zenica (van konkurencije za prvaka Dalmacije).

Makarska rivijera je nastupila je u 4 uzrasne kategorije (do 6, do 8, do 10 i do 12 godina), te ostvarila veliki uspjeh uzevši dva prva mjesta (kategorija U6 i U12), jedno drugo mjesto (U8) te jedno četvrto mjesto (U12). Novi su to bodovi koji su u zadnjem kolu promijenili neke od redosljeda za prvaka Dalmacije. U dresu Makarske nastupilo je sveukupno 46 igračica i igrača (U6 8, U8 10, U10 16 te U12 12), koje je uz trenere pratilo i 22 roditelja. Makarski klub je namlađi po stažu rada s djecom a već nakon nepune godine dana od reorganizacije i posvećivanju ponovo mlađim uzrastima, jedan autobus više nije dovoljan za putovanja.

Ovim turnirom završeno je Prvenstvo Dalmacije, a službeni rezultati i nositelji titula, biti će objavljeni 9. prosinca, kada se naš klub nada u svoje vitrine donijeti minimalno dva nova naslova. Ovo je ujedno i kraj ovogodišnjih klupskih natjecanja, no one najbolje do kraja godine očekuje još jedan događaj koji je ima veliko značenje za svaki sport i selekciju.

Naime, 9. prosinca u Makarskoj se okuplja širi popis reprezentacije Dalmacije u kategorijama U10 i U12, tj. Djeca rođena 2006. do 2009., koji će sa World rugby trenerima i edukatorima, te klupskim trenerima, odraditi inicijalna testiranja i treninge na temelju kojih će se iz kampa u kamp brusiti dalmatinski talenti iz pet klubova. U 2019. Selekciju Dalmacije očekuje jako velik broj kampova i priprema koji će biti okrunjen odlaskom na međunarodni turnir regija u Italiji. Makarski klub može se pohvaliti da na širem popisu ima čak 23 svoja igrača i igračice, a velik broj njih očekujemo vidjeti i na finalnom spisku.

- Ovo je 50. godišnjica kluba, te za svoj rođendan nismo mogli poželjeti bolji poklon za kraj ove godine.

Još jednom pozivamo sve roditelje da ukoliko još nisu, dovedu svoju djecu od 4 do 14 godina, na probni trening u naš klub, da se okušaju u jednom novom sportu, druže se, zabavljaju, zdravo odrastaju i sve to besplatno jer smo jedini klub koji i dalje nema članarine – poručuju treneri i uprava Ragbi kluba Makarska rivijera.

J.JK./RK