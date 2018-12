IZNAJMLJIVAČI: Obveze paušala neće se povećati

Hoće li od siječnja 2019. godine obiteljski iznajmljivači za svaki krevet u koji primaju goste plaćati 300 kuna, 750 kuna, 1500 kuna ili neki treći iznos paušalnog poreza, još nitko ne zna. Odluku o tome koliki paušalni porez namjeravaju odrediti svojim iznajmljivačima u 2019. moraju samostalno donijeti jedinice lokalne samouprave do kraja siječnja, a ako to ne učine u roku, iznajmljivači na njihovu području će automatizmom plaćati 750 kuna paušalnog poreza po krevetu, odnosno 250 posto više nego sada. Sve to piše u novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Makarski iznajmljivači ipak nemaju razloga za strah.

- Ukoliko se zakon o novim odredbama visine paušalnog poreza usvoji stav našeg gradonačelnika je jasan- ono u Makarskoj neće biti veće ili će biti neznatno veće – kazala nam je Hloverka Novak Srzić, direktorica ureda Turističke zajednice grada Makarske.

Više tisuća iznajmljivača koji se u Makarskoj bave turističkim iznajmljivanjem, s više od 14 000 postelja u apartmanima, stanovima, sobama i kućama za odmor, već primaju i bilježe rezervacije gostiju za iduću godinu, pa je dobro da znaju kakve će financijske obveze u 2019. imati po svakom krevetu koji stavljaju na tržište. Novim zakonom ovlast određivanja visine poreza nije više na Ministarstvu turizma kao do sada, nego svaki grad i općina imaju pravo odrediti sami visinu paušalnog poreza. Podsjetimo, proteklih 14 godina iznajmljivači su plaćali 300 kuna paušalnog poreza po krevetu za cijelu godinu.

J.Glučina