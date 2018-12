ARTE 8. PROSINCA Dalmatinska večer stand-up komedije

Dvorana Arte 8. prosinca u 20 sati će biti u znaku stand-up komedije. U Makarsku stižu ‘jake’ snage inicijative Splitska scena Josip Škiljo, Tomislav Primorac, Ivica Lazaneo i Ante Travizi, koji iza sebe imaju više od četiri stotine nastupa.

- Publika kaže da imamo dobre ‘baze’, a upravo one su to što puni dvorane – otkriva Josip Škiljo, inače nastavnik engleskog i hrvatskog jezika. Ali stand up ga je toliko ispunio i učinio sretnim da mu je hobi postao posao. Dodaje, nudimo sto posto dobar proizvod, a u to se publika već mogla uvjeriti kada je gostovao na proslavi rođendana Glazbene škole Makarska.

Ulaznice za ‘Dalmatinsku večer stund-up’ komedije mogu se kupiti u pretprodaji po 40 kn, na dan priredbe po 50 kn, u caffeu Nautica.

J.M.