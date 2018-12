PARK PRIRODE BIOKOVO Predavanje ‘Speleološki logor Vilimova Jama 2018.“11. prosinca

Ovogodišnji Međunarodni dan planina Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ obilježit će u utorak 11. prosinca 2018. godine predavanjem „Speleološki logor Vilimova Jama 2018.“ Predavanje će održati Dominik Šime Samac iz Hrvatskog planinarskog društva Ante Bedalov, u utorak 11. prosinca u 18 sati u dvorani „Arte“, Ulica don Mihovila Pavlinovića 1 u Makarskoj.

Inače, tijekom srpnja se na području Parka provodilo istraživanje u sklopu projekta „ Speleološki logor Vilimova Jama 2018." u kojem su se obradili svi znanstveni i speleološki aspekti istraživanja. Istraživanje je odrađeno u suradnji s Geološkim institutom, Fizičkim institutom, Hrvatskim biospelološkim društvom, Crometeom, Sveučilištem PMF (Geografski odsjek) u Zagrebu i brojnim drugim znanstvenicima. Do sada je na Biokovu biospeleološki istraživano više od 115 od oko 400 zabilježenih speleoloških objekata, u kojima je zabilježeno oko 200 vrsta i podvrsta podzemnih životinja. U tijeku je opis nekoliko novih vrsta do sada nepoznatih za znanost, a na Biokovu postoje i mnogi endemi. Sve to ukazuje na visoki stupanj bioraznolikosti podzemne faune, te potencijal i izuzetnu potrebu za daljnjim istraživanjima podzemne faune Biokova.

-Podsjetimo, od 2002. godine, koja je proglašena Međunarodnom godinom planina i koja je podsjetila na značaj očuvanja prirodnih resursa planinskih područja, u svijetu se tradicionalno, svake godine 11. prosinca obilježava Međunarodni dan planina s ciljem da se ukaže na veliki značaj planina i potrebu održivog razvoja njihovog okoliša, što u konačnici dovodi do kvalitetnijeg života stanovništva. UN-ova Organizacija za hranu i poljoprivredu – FAO, povodom obilježavanja i proslave Međunarodnog dana planina, ove je godine odabrala temu „Planine su važne“. Iako su spomenute u Agendi 2030, planine su ipak često zapostavljene. Budući da imaju ključnu ulogu u opskrbi glavnih ekosustava s prirodnim dobrima i procesima koji se odigravaju na planetu, te njihove ranjivosti zbog klimatskih promjena, moramo se trgnuti i usmjeriti pažnju prema planinama. Važnost planina za vodu – jer su planine svjetski spremnici vode, opskrbljujući naš planet sa 60 do 80 posto cjelokupne pitke vode. Međutim, dostupni podaci ukazuju da se ledenjaci u planinskim područjima diljem svijeta povlače i smanjuju zbog klimatskih promjena. U posljednjih nekoliko desetljeća je najmanje 600 ledenjaka potpuno nestalo, utječući na zalihe vode koje su oslonac za preživljavanje za milijarde ljudi. Važnost planina za smanjenje rizika od katastrofa – klimatske varijacije su okidač za katastrofe. Lavine, muljni tokovi i klizišta utječu na područja uz planine, ostavljajući ogoljele šume i poplavljena naselja.Važnost planina za turizam – planinske destinacije privlače oko 15-20 posto svjetskog turizma, te su područja bogate kulturne raznolikosti i tradicija. Iako planinski turizam ima potencijal za ekonomski razvoj u udaljenim i izoliranim područjima, mnoge planinske zajednice još uvijek nemaju koristi od toga te žive u siromaštvu.Važnost planina za hranu – planine su važni centri poljoprivredne bioraznolikosti u kojima se uzgaja mnoga hrana koju jedemo, poput riže, krumpira, kvinoje, rajčica i ječma. Ipak, u planinama žive neki od najsiromašnijih ljudi na svijetu sa velikim nedostacima hrane i pothranjenosti, a i promjena klime utječe na planinsku poljoprivredu.Važnost planina za mlade – iako prekrasnih krajolika, život u planini može biti jako težak, posebno za ruralnu mladež. U potrazi za poslom, mladež napušta svoja sela te time dolazi do nedostatka mladih ljudi, ali i radne snage. Migracije iz planine su dovele do napuštanja poljoprivrede, degradacije zemljišta, a često i do šumskih požara. Gledajući lokalne zajednice, gube se kulturne vrijednosti i tradicijski običaji. Važnost planina za autohtono stanovništvo – mnoga planinska područja pružaju dom drevnim autohtonom stanovništvu koja posjeduju i održavaju dragocjeno znanje, običaje i jezike. Ljudi iz planina su razvili osobite sustave iskorištavanja zemlje i imaju bogato znanje i strategije kako se prilagoditi klimatskim promjenama, usvojene kroz generacije.Važnost planina za bioraznolikost – polovica svjetske bioraznolikosti se nalaze u planinskim područjima, a planine podržavaju oko jedne četvrtine kopnene biološke raznolikosti. Pružaju dom rijetkim životinjskim vrstama, poput gorila, snježnog leoparda ili himalajskog tara, kao i veličanstvene biljke, poput orhideja ili lobelija, ističu u JU Park prirode Biokovo.

Nadalje naglašavaju da će Međunarodni dan planina 2018. biti prilika da se stvori veliki socijalni pokret kako bi pitanje planina utjecalo na političare da se ovome pitanju više posvete. Kroz globalnu kampanju, medijske strategije i događanja diljem svijeta, planira se ukazati cijelome svijetu da se trenutno zanemarivanje planinskih područja i ljudi koji tamo žive mora zaustaviti.

