NOVI DJED BOŽIĆNJAK Dino Tomić djeci daruje igru i osmijeh

Pod kapom Djeda Božićnjaka je novo lice. Animator25-godišnji student izDugog Rata, u igri je našao hobi, ali i način kako steći neprocjenjivo životno iskustvo. Tijekom ljetnih mjeseci animator je i zabavlja goste na engleskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku, a ovogodišnji prosinac mu je donio novo i lijepo iskustvo. Uveseljava djecu u Božićnom gradu, njihov je dragi Djed Božićnjak.

Zatekli smo ga prije odijevanja svog crvenog kaputa i posljednjih priprema za dnevnu ulogu.

- Presretan sam kada vidim tako puno djece oko sebe. Do njihovog srca nije teško doći. Treba se znati igrati s njima – kaže Dino.

U Radionici Djeda Božićnjaka zato sve vrvi od posla i veselja. Dino sve stiže. I igrati se, pjevati, plesati, a to posebno voli jer je kineziolog. To voli i zna. I crtanje mu je postalo drago, a djeca to osjete.Kada nije u Radionici, Djed Božićnjak ima puno obaveza u Božićnom gradu. Valja pozdraviti i velike i male posjetitelje.

U glavi mu se roji puno planova kako biti što zanimljiviji i bliži djeci. Uskoro će krenuti Škola plesa na kojoj će djecu pripremati za božićni nastup. U pozadini svega Dino sanja svoj novi život nakon što u Aspiri završi studij internetskog marketinga.Taj put trebao bi ga odvesti u daleki Sidney.

J.Morović / IvoR