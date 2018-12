BIOKOVSKI KUMPIR Podijeljeno 200 porcija gulaša s divljači

Prava fešta biokovskog kumpira u organizaciji JU PP “Biokovo” priređena je u petak navečer u Božićnom gradu. Posjetitelji su imali iznimnu priliku naučiti sve o biokovskom kumpiru, a on je zaista poseban. Uzgaja se na tisuću metara nadmorske visine.

- Ova je prezentacija nastavak naše akcije „Tisuću iznad tisuću„ u kojoj darujemo kumpir našim poljoprivrednicima Ali ta akcija je sada 4 tisuće iznad tisuću, koliko smo krumpira podijelili ove godine i evo rezultata – zadovoljno će Velimir Vidak, ravanatelj JU PP “Biokovo”. Podsjeća kako su 2016. imali jednu prezentaciju u Božićnom gradu, ali je ova puno bogatija i sadržajnija.

Predstavljen je način proizvodnje biokovskog kumpira od sadnje do slasnih obroka. Za to organizatori zahvaljuju Srednjoj strukovnoj školi, TA Tip Extremu, Lovačkoj udruzi „Biokovo„ i organizatorima Božićnog grada.

U kakvoj zemlji raste biokovski kumpir, kako se uzgaja prezentirla je TA TipEkstreme. A da je kumpir s Biokova posebna delicija potvrdili su mnogobrojni posjetitelji Božićnoga grada koji su uživali u jelima od biokovskog kumpira pripremljena na više načina. Podijeljeno je 200 porcija biokovskog krumpira i to u saftu od divljači koju su osigurali lovci. Za slasan okus, osim ukusna kumpira, zasluge pripadaju onima koji su to sve lijepo pripremili, skuhali i poslužili. Prije svega to je Paško Šuto, profesor kuharstva u Srednjoj strukovnoj školi i učenici 1. razreda. Potvrdili su ovim uradkom da Makarska ne treba brinuti za radnu snagu što se ugostitelja tiče, barem kada su oni u pitanju. Saft od divljači s biokovskim kumpirom, ali i smotuljke, koje su organizatori nazvali pita krumpiruša, te slasne fritule od biokovskog kumpira posluživali su djelatnici Javne ustanove Park prirode “Biokovo” i učenici Srednje strukovne škole Makarska. Profesor Šuto koji je pohvalio svoje učenike s kojima je pripremio gotovo 200 porcija kaže: „U ovo slasno jelo utrošili smo 20 kg divljači i 50 kg krumpira koji je osnova naše prehrane“.

Nakon kušanja, mnogi poput gospođe Nedže i Vesne ističu: „Za biokovski kumpir smo znali da je izvanredan, ali prvi put sam ga kušala s divljači. Mogu reći samo da je izvrstan.“

Hloverka Novak Srzić, direktorica Turističke zajednice, koju smo zatekli u ovoj čarobnoj atmosferi Božićnoga grada, također je izrazila ponos što se iznimna naša delicija prezentira i u ovo vrijeme adventa za posjetitelje Božićnoga grada.

- Posebno me večeras veseli prezentacija autohtonog biokovskog krumpira. Turistička zajednica planira i češću prezentaciju biokovskog kumpira i to u predsezoni i posezoni – kazala je direktorica Novak Srzić pozvavši sve posjetitelje da probaju pripremljena jela od biokovskog kumpira, naglasivši kako je drugačiji je od svih ostalih.

I dok se lijepo papalo za dobru atmosferu u Božićnom gradu te večeri zasluge pripadaju makarskoj pjevačici Zorici Andrijašević Donni.

Za animaciju posjetitelja Božićnog grada ovom se prigodom u voditeljskoj ulozi programa predstavljanja biokovskog kumpira našao i sam pročelnik gradskog Odjela za društvene djelatnosti Dražen Kuzmanić. Posebno je podsjetio posjetitelje Božićnog grada na postavljenu košaru Crvenoga križa za akciju “Djeca djeci”u kojoj djeca svojim darivanjem daruju djecu u Baranji.

J.Glučina/ IvoR