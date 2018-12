PRVA HMNL Jesenski naslov za Novo vrijeme Apfel

1 HMNL – 10. kolo

Novo vrijeme Apfel - Universitas 1 : 0 (1 : 0)

Makarska. Dvorana na Gradskom sportskom centru Makarska

Gledatelja: 500.

Suci: Miloslav Šimac i Ivan Mujan (oba Split).

Strijelac: 1 : 0 Eduardo (4.)

Novo vrijema Apfel: Bašković, Osredkar Bajrušović, Andrijašević, Eduardo, Vuković, Lucas, Mladinov, Kazazić, Buljan, Nižetić, Babić, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Universitas: Bilić, Mijić, Trivković, Peša, Moro, Rađa, Štimac, Grubelić, Tunjić, Šuljić, Bokan, Tustonjić, Stojkić. Trener: Hrvoje Budimir.

Najbolji igrač: Franko Bilić (Universitas).

U prvom susretu 10. kola 1. HMNL Novo vrijeme Apfel je slavilo protiv splitskog Universitasa s minimalnih 1:0. Trenutak odluke na kraju se pokazao pogodak Eduarda u ranoj fazi utakmice, a to je bilo dovoljno za tri boda i jesenski naslov. I domaći i gosti su od samog početka utakmice krenuli ofenzivno, u 3. minuti na dodavanje Andrijaševića Osredkar je bio neprecizan. U četvrtoj minuti gosti su imali idealnu prigodu za doći u vodstvo, udarac Trivkovića s 4-5 metara zaustavio je Bašković. Kazna je stigla vrlo brzo, Andrijašević je bio asistent, a Eduardo strijelac za 1:0. Vratar gostiju Bilić bio je u velikoj formi, sjajnom obranom ukrotio je udarac Babića u 7. minuti. Ni Bašković nije zaostajao, u 10. je minuti snažan udarac Štimca izbacio u korner. Do odlaska na odmor Bilić je bio nesavladiv, svi pokušaji Kazazića, Bajrušovića i Andrijaševića ostali su na njegovim rukama. Gosti su bolje otvorili nastavak utakmice, udarac Mijića u 22. minuti obranio je Bašković. Mijić je samo dvije minute poslije poravnati na 1:1 kada je sam izbio ispred praznih vrata Novog vremena. Trenutak oklijevanja bio je dovoljan da Kazazić uklizavanjem spasi domaće. Andrijašević se u 29. minuti našao u stopostotnoj prigodi, no Bilić je i ovoga puta nesavladiv. Da je imao svoju večer Bilić je potvrdio u 34. i 37. minuti kada je zaustavio loptu nakon udaraca Lucasa i Andrijaševića. U zadnjoj minuti griješi iskusni Bajrušović i daje priliku gostima da poravnaju rezultat, no udarac Trivkovića otišao je uz desnu vratnicu Baškovića. Vratar Universitasa Bilić radio je čuda na vratima svoje momčadi, iako nije uobičajeno da igrač utakmice bude iz poraženog sastava sjajnim obranama Bilić je to zaslužio.

J. Kovačević/MP