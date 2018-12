IZVRSNA PONUDA: Svakojake delicije, zabava i klizanje tik uz more

Već prvih dana Adventa u Makarskoj doživljaji iz Božićnoga grada koji je ove godine na novoj lokaciji pokazali su se izvrsnim. Građani su prezadovoljni novom lokacijom. Njihovo zadovoljstvo dijele i vlasnici kućica s raznovrsnom ponudom, koji su se pobrinuli za izvrsnu uslugu. Svi uzrasti, a ponajviše najmlađi mogu ovdje naći nešto za sebe.

Osim ambijenta u šumi Šetališta dr.fra Jure Radića koji sam po sebi ima čaroban šarm, a kojeg sada obasjavaju tisuće lampica i ukrasa tu je i klizalište.

Tko to još ima, tik uz more klizalište od 300 metara četvornih na kojem je zbog velikog zanimanja djece svakodnevno, a osobito u danima vikenda živo kao u košnici.

Ima u ovom Božićnom gradu, kakvim se malo tko može podičiti svakojakih igračaka i likova za djecu. Tu su mali vlakić, lunapark, vrtuljak i naravno velika kuća Djeda Božićnjaka u kojoj je veselo i radno svakodnevno. Djeca iz makarskih vrtića i osnovnih škola ali i svi koji dolaze u posjet ovom gradu sudjeluju u pisanju najduže Božićne čestitke.

U Božićnom gradu je veselo i živo svakog dana od 10 do 22 sata. Iz dana u dan smjenjuju se raznovrsna događanja, koncerti, predstave… Kao u pravom mediteranskom gradu ugostiteljska ponuda ne izostaje. Svega ovdje ima od prigodnih ukrasa za božićno drvce i poklona do suhomesnati i mliječnih domaći proizvoda pa sve do gotovih najslasnijih jela i nezaobilaznih fritula na koje miriši cijeli Božićni grad. Naravno ima i kuhanog vina, toplih sendviča, pljeskavica i raznih jela s roštilja na izbor svakome što voli. Za one koji bi nešto posebno u prelijepo uređenoj kućici restorana Ivo nude izvrsnu riblju paštetu, višku pogaču, tartar biftek u staklenoj posudici s prepečenim kruhom,božićne bruskete, sendvič od trgane svinjetine… A ima tu još puno slasnih jela.

“Svaki dan Restoran Ivo koji obilježava 40 godina rada ovdje u Božićnom gradu nudi raznovrsan menu. Ono što imamo toga dana u restoranu, nudimo i ovdje u ambijentu kojeg smo se potrudili posebno lijepo urediti, kaže Nives Tokić, djelatnica ovog restorana.

Ovakav doživljaj Adventa u mediteranskom ozračju nema nitko, zadovoljno će i organizatori Grad Makarska i Turistička zajednica Grada Makarske. Ali tako misle i tisuće posjetitelja, većinom mlađih za koje se u ovo adventsko vrijeme i pripremi najviše sadržaja i radosti.

-Građani su izvrsno prihvatili ovu novu lokaciju i uistinu izgleda čarobno što nas jako veseli. Nakon što smo prošle godine prvi put doveli klizalište u Makarsku ove godine smo se potrudili na novoj lokaciji osigurati i veći prostor za klizalište jer je zanimanje djece uistinu golemo. Naš cilj je i građanima Makarske uljepšati ovo blagdansko vrijeme ali i svim gostima dati razloga da nas posjete i u Makarskoj osjete čari mediteranskog adventa, ističe Hloverka Novak Srzić, direktorica Ureda TZ grada Makarske.

J.Glučina / IvoR