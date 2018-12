VRATIT ĆE SE Splitcka scena stand upom pogodila u sridu

Baza za bazom i makarskim ljubiteljima stand up-a u dvorani Arte u trenutku je prošlo sat i pol nastupa Kolektiva Splicka scena. Zanimanje za gostovanjebilo je veliko, stoga ne čudi što je njihova najava kako će u Makarsku doći u siječnju bila najljepša pozivnica.

-Atmosfera je bila odlična. Vidjelo se to po interakciji publike i nas, kao da su se svi željeli pomalo oprobati u svom duhovitom komentaru svijeta koji nas okružuje. Volimo stand up, i kad osjetite dobre vibracije, to je najjača motivacija. Držimo se dalje od politike, ali su nam zato životne teme zanimljive na milijun načina, komentirao je za portal Makarsko primorje Josip Škiljo.

J.M./IvoR