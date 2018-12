HOTELI IZ 20. STOLJEĆA Veliko zanimanje za modernističku arhitekturu

Udruga Kačić, koja radi na podizanju lokalnu svijest o važnosti i vrijednosti arhitekture 20. stoljeća, valorizira modernističku arhitektonsku baštinu s ciljem njene zaštite, te potiče na kritičko promišljanje prostora i odnosa prema baštini, je organizirala zanimljivo predavanje.

O temi ‘Sunčana strana modernizma – modernistička turistička arhitektura na hrvatskoj jadranskoj obali’ izlagao je arhitekt, kritičar i kustos Maroje Mrduljaš, a publika koja je pokazala veliko zanimanje za predavanje Udruge Kačić je mogla vidjeti i film ‘Betonski spavači’, kojemu koautorstvo potpisuje arhitekt Mrduljaš.

Mrduljaš je tijekom svog jednosatnog izlaganja u hotelu Miramare dao okvir u kojem nastaje moderna turistička arhitektura 60-ih i 70-ih godina na Jadranu, a posebno se osvrnuo na turističku arhitekturu Ante Rožića na Makarskom primorju prepoznatljivu kroz hotele Maestral i Berulia u Brelima.

Među publikom najviše je bilo onih koji su rođeni 60-ih godina prošlog stoljeća, kada je počeo procvat turističke arhitekture na obali, a oni nešto stariji, s nostalgijom su se sjetili dana kada su radili ili se zabavljali u hotelima koji su po mnogo čemu posebni. U najvećem dijelu to su hoteli i lječilišta koja su izvrsno uklopljena u prirodni ambijent. S druge strane njihovi interijeri su tako osmišljeni tako da priroda ulazi u njih. Vidljivo je to po velikim i lijepim atrijima, a budući da je u to vrijeme klimatizacija prostora bila u povojima, to je bilo rješenje i za prozračnost objekata, a u lječilištima je imala terapeutski učinak. Veliki značaj je pridavan uređenju interijera tako da su često po hotelima bili murali ili slike velikih umjetnika poput Murtića i ostalih poznatih slikarskih imena. U svakom slučaju, hoteli iz 60-ih bili su velebna zdanja za vrijeme u kojem su sagrađeni, ali i danas šalju poruku o tome kako turizam može biti u suživotu s domicilnim stanovništvom, a k tome atrakcija za one koji se u njima odmaraju.

Uvodno je predsjednica Udruge Kačić Antonia Vodanović, ujedno voditeljica projekta, zahvalila pokroviteljima Splitsko-dalmatinskoj županiji, turističkim zajednicama Makarske, Brela, Podgore, hotelima Biokovo i Miramare te partneru Oris Kući arhitekture.

