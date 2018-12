GRAD UMIROVLJENICIMA Počela podjela poklon-bonova na Marineti

Grad Makarska će i ove godine uljepšati umirovljenicima blagdane. U prostorijama Matice umirovljenika Makarska na Marineti počela je podjela poklon-bonova. Vrijednost bona je 200,00 kuna, a pri preuzimanju trebaju predočiti osobnu iskaznicu. Pravo na dar Grada imaju umirovljenici s prebivalištem na području grada Makarske čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 3.500,00 kuna.

Podsjetimo, Odlukom gradonačelnika Jure Brkana, koja je prvi put donesena 2017. godine, pravo na poklon – bonove ostvarit će i umirovljenici koji imaju prebivalište u Makarskoj, a mirovinu su ostvarili isključivo radnim stažem u inozemstvu.

Umirovljenici bonove mogu preuzeti od 8 do 14 sati. U utorak, 11. prosinca svi s početnim slovom prezimena od A do Đ. U srijedu, 12. prosinca, su na rasporedu svi čije prezime počinje od slova E do L. U četvrtak, 13. prosinca, je podjela poklon-bonova za prezimena od LJ do R, a u petak, 15. prosinca od S so Ž. U utorak i srijedu, 18. i 19. prosinca, poklon-bonove će moći preuzeti svi umirovljenici koji imaju pravo, a to nisu učinili ranije.

Poklon – bon moći će se iskoristiti u trgovinama Apfela d.o.o. do 31. siječnja 2019. godine.

J.M./IvoR