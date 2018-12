VIKEND VOJNICI Makarski Airsoft klub proslavio 10 godina

Deset godina rada odlučili smo obilježiti prije svega na humanitarni način, i ponosan sam što mogu kazati da smo ovim događanjem, kotizacijama i dobrovoljnim prilozima prikupili 2.760,00 kuna koje ćemo donirati za potrebe COO Juraj Bonači, Odjel Makarska. S druge strane, namjera nam je bila i senzibilizirati javnost prema air-softu jer i mi se susrećemo s raznim stereotipima poput toga da se ‘igramo rata’, međutim želimo pokazati da nije tako. Svi u klubu smo obiteljski ljudi koji žive mirno, a ovo je uzbudljiv hobi i druženje u kojeg se ulaže mnogo, i to godinama – kaže Renato Radić. Tijekom ove zanimljive prezentacije klub je iskoristio priliku i da zahvali i dogradonačelniku Draženu Nemčiću u ime Grada Makarske na pruženoj potpori te pomoći u organizaciji,a svi zainteresirani za više detalja o ovom zanimljivom sportu te naravno, i mogući novi članovi kluba, mogu doznati više ako kontaktiraju faebook grupu Airsoft klub Makarska.

O.Franić / IvoR

Koliko košta ‘starter-pack’ za Air-soft

Posebnost air-softa u odnosu na slične aktivnosti bazirane na vojnim simulacijama je do u detalja vjerno replicirana oprema. Mnogi se air-soft klubovi orjentiraju i na posebna razdoblja u povijesti, ili na posebne vojne jedinice no naravno, kao i svaki hobi, i bavljenje air-softom ima svoju cijenu. – Nekakav ‘starter-pack’ podrazumijevao bi uniformu, koja košta oko 400, kacigu koja se nabavi za recimo 250 kuna, replika puške je skuplja i košta oko 1.700 kuna, replika pištolja je oko 700 kuna no on nije obvezna oprema – dodaje Renato Radić. Odnosno, nekakvo početno ulaganje iznosilo bi oko 2.350 kuna što zapravo i nije prevelik iznos ako pogledate koliko se ulaže u svaki hobi kojim se konkertnije želite baviti.