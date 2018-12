NOVA RJEŠENJA ZA RASTEREĆENJE PROMETA Naselje Dugiš dobiva izlaz na magistralu

Velike prometne gužve i zastoji na makarskim cestama, poglavito u turističkoj sezoni, uskoro bi mogle biti značajno manje: Grad Makarska radi na novim prometnim rješenjima kojim će se zapadni dio grada povezati sa centrom, rasteretiti promet gradskom rivom i na križanju na Voliciji.

Naime, osim projekata rekonstrukcije križanja Istarske ulice, Zagrebačke ulice, Puta Požara i državne ceste D-8, širenju Velikobrdskog puta, rekonstrukciji prilaza zgradama POS-a i izgradnje Zadarske ulice, gradska vlast nije zanemarila ni istočni dio grada. Grad Makarska, naime, već neko vrijeme radi na projektu spoja naselja Dugiš s državnom cestom D-8 preko puta zgrada Kingtrade i Apfel za koji je izrađena projektna dokumentacija i predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Njegovom realizacijom naselje Dugiš konačno će dobiti kvalitetan izlaz na magistralu.

Vozila hitnih službi dobit će direktan izlaz na magistralu

- Grad Makarska izradio je projektnu dokumentaciju i dobio suglasnost svih javno pravnih tijela i ovlaštenje Hrvatskih cesta za ishodovanje lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole krenut će se u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Realizacijom projekta bitno će se rasteretiti promet ne samo na Dugišu nego i u cijelom gradu. Primjerice, ako danas morate iz zapadnog dijela grada doći do srednje škole ili Doma zdravlja dva su moguća pravca: ili preko rive ili magistralom do križanja na Voliciji pa onda na skretanje za grad. Na ovaj način građani prvi put dobivaju alternativu i to ne bilo kakvu nego rješenje kojim će se znatno rasteretiti i promet na rivi i na križanju na Voliciji, a što su dva goruća problema po pitanju prometa u našem gradu. Osim rasterećenja prometa povećavamo i sigurnost svih sudionika u prometu i još nešto što je vrlo važno za sve naše građane i turiste: vozila hitnih službi (hitna pomoć, policija, vatrogasci …) imat će direktan izlaz, brži i sigurni pristup magistrali što znači da više neće morat gubiti vrijeme probijajući se kroz gužvu na križanju na Voliciji – pojasnio je zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ.

Prema najavama, početak radova očekuje se u 2019. godini. Proračunom grada Makarske za sljedeću godinu planirano je 1.000.000,00 kuna, a sufinanciranje projekta zatražit će se i od Hrvatskih cesta, budući da se radi o spoju na Jadransku magistralu.

Podrška Vlade RH za novo raskršće na Voliciji

Osim spoja naselja Dugiš sa magistralom, za grad Makarsku od iznimne je važnosti i realizacija projekta novog raskrižja na Voliciji na čijem projektiranju od studenog ove godine, kada je potpisan ugovor, radi Institut građevinarstva Hrvatske. Ugovorena vrijednost projekta iznosi 843.750 kuna s uključenim PDV-om, a IGH je zadužen za izradu svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju deniveliranog križanja državnih cesta DC 8 i DC 512 sa županijskom cestom ZC 6197 u Makarskoj.

Podsjetimo, o ovom projektu se u Makarskoj govori već više od dva desetljeća, a pokrenuo se s mrtve točke tek nakon svibnja ove godine kada je, na sjednici Vlade RH, uvršten u ”Program sanacije opasnih mjesta i Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017.-20120.”.

Iz Hrvatskih cesta najavljuju da ishođenje građevinske dozvole očekuju u roku od 18. mjeseci od potpisivanja ugovora.

J.M./IvoR