ZORAN SPAJIĆ RADNO U MIROVINI Tek kada me više ne budu tražili uistinu ću otići ‘u penziju’

Vjerojatno najpoznatiji glas domaćeg etera, glazbeni urednik i voditelj Radija Makarska Rivijerajoš početkom listopada ‘otišao’ je u mirovinu zbog napunjenih 65 godina života. Slušateljima makarske radio postaje njegov je glas jedna od onih vječnih konstanti još otkako je RMR prvi put emitirao u siječnju 1992.godine iz tadašnje improvizirane redakcije u Hotelu Dalmacija.

Srećom za publiku, glas i glazba po izboru popularnog Spajka mogu se slušati i dalje, u popodnevnim satima srijedom, petkom i subotom, a odlazak u starosnu mirovinu nije spriječio našeg najpoznatijeg DJ-a da nastavi sa svojom drugom (ili prvom, ovisi kako gledate) karijerom koja će u neko vrlo skoro vrijeme doći do brojke od golemih 50 godina puštanja glazbe po disco klubovima, kafićima i svim mogućim prostorima za druženje i ples u našem gradu i okolici. -Ono što sam uistinu osjetio u ova dva mjeseca, a bitna je razlika, je da se ne moram dizati ranije ujutro zbog posla i to je pozitivno. A, što se tiče svega ostalog, ne osjećam se kao da sam u mirovini. Zdravlje funkcionira dobro, mogu se baviti svim poslovima koje do sada nisam baš stizao upravo zbog vremena, ali generalno sve je isto kao i do sada. Jer, zapravo, nisi u penziji dok te god netko traži i dok možeš odraditi posao kako treba – kazat će nam dobro raspoloženi Zoran Spajić, kojeg smo uhvatili na jednoj kasnoj popodnevnoj kavi u Makarskoj. Iako je nekom širem slušateljstvu, pogotovo izvan same Makarske, možda i poznatiji po ulozi radijskog urednika i voditelja, Zoran Spajić je osoba čija je strast za glazbom u dobroj mjeri uobličila ukus generacija i generacija Makarana, Tučepljana i drugih koji posjećuju disco klubove i kafiće još od 1971. godine kada se DJ Spajić prvi pojavio na sceni, te ubrzo postao nezaobilazna figura praktički sve do današnjeg dana.

Najviše ‘staža’ odradio je kao DJ u tučepskom Neptunu, punih 20 godina i to još i prije nego li se zakotrljala priča s osnivanjem radijske postaje u Makarskoj, a od tada je kreirao glazbenu atmosferu u svim gradskim prostorima, od disco klubova, noćnih barova i kafića. Zapravo, teško ćete pronaći boljeg aktera i svjedoka noćnog života našeg grada u posljednjih 50 godina. –Kada sam počinjao, asortiman glazbe je bio ograničeniji nego danas ali se moglo dolaziti do materijala i izvlačiti večeri, iako si teško mogao više od nekoliko dana a da se ne počneš ponavljati. Ali, taj posao je od početka pružao jednu slobodu, da ti nitko ne sjedi za vratom a da možeš raditi što voliš, a uz to i nemaš veliku konkurenciju. Rekao bih da su najbolja razdoblja za baviti se poslom DJ-a bila upravo tada u 70-ima kada je krenuo val popularnosti disco glazbe, te kasnije u 90-ima kada je bio ogroman uspon u broju ljudi koji su posjećivali klubove. Da samo podsjetim, ovdje u Makarskoj su tri kluba normalno radila četiri dana tjedno, i to s dobrom glazbom – govori Zoran Spajić, dodavši da je kasniji bum u tehnologiji i dostupnost glazbe preko mobitela učinila svoje. Posljedica je, kazat će nam DJ s punih 47 godina iskustva, to da su ljudi a pogotovo mladi, izgubili neke od bitnih stavki koje su nekada sačinjavale izlaske i druženja. – U Makarskoj se posljednjih nekoliko godina nestao jedan ključan moment u izlasku vani, a to je da zaplešeš. Ljudi kao da su zaboravili plesati. Kao DJ se uistinu trudiš učiniti sve ne bi li pokrenuo ljude, zato stalno donosiš nešto novo, pratiš trendove u modernoj glazbi, međutim zadnje dvije ili tri godine donijele su publiku koja izlazi i sluša glazbu, ali se vrlo teško pokreće – dodaje Spajić. Uz valove Radija Makarska Rivijera, legendarnog makarskog DJ-a redovno možete slušati i u Pivnici Pivac, gdje pušta glazbu svakog tjedna petkom ili subotom.

O.Franić/IvoR, arhiva MP