GASTRO PONUDA BOŽIĆNOG GRADA Traže se fritule, riblja pašteta i pljeskavice, kuhano vino i kuhani gin hit među pićima

Otkako je otvorio svoja vrata početkom prosinca, makarski Božićni grad svakodnevno privlači posjetitelje ne samo programom, nego i zanimljivom gastro ponudom u kojoj se uistinu može pronaći svašta – od standardne mesne ponude na roštilju preko različitih sendviča, fritula, namaza, a jednako je šarolik i izbor pića koje možete kušati u kućicama u sklopu Božićnog grada.

Bio je to dovoljan razlog da se kroz ponudu Božićnog grada prošeta i naša ekipa kako bi istražili što se najviše traži te koja su jela i pića hit za prosinac 2018. Interesantno je da će ugostitelji koje smo susreli posljednjih dana gotovo jednoglasno kazati da su prilično zadovoljni poslom unatoč tome što su vremenski uvjeti već do sada ‘otkinuli’ nekoliko dragocjenih radnih dana, a vjerojatno će i još poneki do kraja kalendarske godine. Jedna od najzaposlenijih kućica zasigurno je ona ekipe Yetija, dobro znane po svojim fritulama koje i ove godine, priznaju nam, idu odlično. – Nemamo što kriti,vrlo smo zadovoljni kako posao ide a prvenstveno fritule koje ljudi uistinu vole i stalno kupuju – govore nam u Yetijevoj kućici, koja uz već slavne fritule u ponudi ima i zanimljiv street food koncept. – Ove smo godine odlučili uvesti i jedan trend u Europi, a to je sarma u lepinji, odnosno street food verzija našeg poznatog jela. Ljudi su zadovoljni ali ipak su fritule i kuhano vino ono što najviše traže – dodaje ekipa Yetija. Među ugostiteljima koji sudjeluju u ovogodišnjem Božićnom gradu je i znani makarski restoran Ivo, koji ove godine puni 40 godina postojanja. Na njihovom je meniju svašta, od sendviča od trgane svinjetine, viške pogače, brusketa, tartar bifteka a kako nam kazuju djelatnici,reakcije posjetitelja su više nego dobre. – Mi smo uiStinu jako zadovoljni kako ide, pogotovo načinom na koji su ljudi reagirali na našu ponudu. Iako se skoro sve dobro prodaje, kazala bih da je u gastro ponudi ipak najveći hit riblja pašteta, uz koju ide zapečeni kruh i koja se stalno traži. S druge strane što se tiče pića, moram istaknuti kuhani gin kojeg smo uveli i koji je postao pravi hit, jako dobro se prodaje – otkriva nam Nives Tokić. Što se tiče ljubitelja roštilja, vjerojatno je mnogima prvo odredište kućica Papar Grilla koja u ponudi ima leskovački roštilj i svakakva ostala čudesa na mesnoj bazi. – Recimo da je gurmanska pljeskavica ono što se najviše traži, mada dobro idu i ostale stvari, kobasice, pljeskavice i ćevapćići te, naravno, kuhano vino kao najpopularnije piće. Jedini problem s kojim se susrećemo je vrijeme koje je do sada već upropastilo nekoliko dana i nadamo se da će do kraja mjeseca biti bolje – govore nam iz Papar Grilla. Dakako, ugostitelji s kojima smo porazgovarali tek su dio ukupne ponude toga što možete vidjeti i probati u Božićnom gradu – mi vam stoga predlažemo polagani đir od mjesta do mjesta, pa ako treba i u više dana, jer smo dojma da se usitinu sve isplati probati.

O.Franić / IvoR