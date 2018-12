Grad Makarska je i ove godine uljepšao blagdane umirovljenicima. Svi koji imaju mirovinu do 3.500,00 dobili su poklon – bon od 200 kuna. Podjela je počela 11. prosinca, a 18. i 19 prosinca od 8 do 14 sati svoj bon u prostorijama Matice umirovljenika na Marineti mogu preuzeti svi umirovljenici koji to nisu učinili do 14. prosinca. Poklon – bon mogu iskoristiti u trgovinama Apfela d.o.o. do 31. siječnja 2019. godine.

J.M./IvoR