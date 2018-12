MAKARSKI SDP Više razumijevanja i tolerancije u 2019.

Na tradicionalnoj predblagdanskoj konferenciji za novinare makarski SDP, uz čestitke građanima i svojim članovima, zaželio je više razumijevanja i tolerancije u 2019. Novinarima su zahvalili na korektnoj suradnji te darovali im bakalar.

Sretan Glavičić, predsjednik, potpredsjednica Gordana Muhtić i Jagoda Martić, predsjednica Foruma žena SDP-a Makarske, ustvrdili su da je iza SDP-a na državnoj razini turbulentna godina, a što je odrazilo i na lokalnom nivou. Na to su upozoravali u lipnju i tražili unutarstranačke izbore. Naglasili su da je makarski SDP jak, ima snage nastaviti zacrtanim putem.Predsjednik Glavičić u inventuri 2018. podsjetio je da je novo stranačko vodstvo izabrano prije godinu dana. Organizirali su unutarstranačke izbore po ograncima, u Forumu žena bili su izbori, a u novom vodstvu županijske organizacije je on potpredsjednik, a Gordana Muhtić i Čedo Crljen predstavljaju Makarsku u županijskim tijelima. I dalje će raditi na vraćanju povjerenja stranci i privlačiti nove članove. Istaknuo je govoreći o SDP na državnom nivou da im nije u fokusu predsjednik već budućnost stranke.Glavičić je bio kritičan prema vođenju grada. Drži da je puno toga učinjeno jednostrano, bez savjetovanja s Gradskim vijećem.Veliki akcent vodstvo makarskog SDP-a je stavilo na izgradnju, i drže da je nekontrolirana, a što može dovesti do stvaranja Makarske kao nepoželjne turističke destinacije, zaključili su.

J.M./IvoR