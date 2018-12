BICIKLIZAM Makarska u travnju ponovo domaćin etape utrke Tour of Croatia

Jedna od najvažnijih hrvatskih sportsko-turističkih manifestacija „utrka kroz prirodne ljepote“ tijekom šest dana i u šest etapa ponovo će oduševiti svijet.

Biciklistička utrka Tour of Croatia održat će se petu godinu za redom , od 23. do 28. travnja 2019. godine. Kao najljepša razglednica Republike Hrvatske u svijetu opet će biti prikazana putem TV na svim kontinentima i u više od 190 država svijeta. Velik broj najboljih svijetskih biciklističkih timova vozit će 1. 000 kilometara diljem lijepe Republike Hrvatske, od krajnjeg istoka do zadnje etape koja će završit na samom jugu. Tour of Croatia je od strane UCI-a (svjetske biciklističke federacije) uvršten u svjetski kalendar biciklističkih utrka. -Hrvatski biciklistički savez podržava svaku promociju našeg sporta, a TOC se već etablirao kao vrhunska međunarodna bicikliatička utrka profesionalnih timova. Također mi je drago da ćemo otvorit novo poglavlje s organizatorima ove vrsne sportske priredbe, prvenstveno kroz promociju mladih i perspektivnih hrvatskih biciklista kazao je predsjednik HBS Tomislav Zadro. Tour of Croatia u svom petom izdanju teritorijalno će objediniti Hrvatsku sa šest etapa te ispričati još jednu posebnu priču , a Makarska je njezin nezaobilazni dio i grad domaćin. O svim detaljima projekta , sudionicima i etapama javnost će biti uskoro obavještena – za kraj će Tomislav Zadro.

Jakov Kovačević