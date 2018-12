REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE SUNCE Izgradnja Kuće Sunca i dalje je najveći problem

Udruga osoba s invaliditetom Sunce održala je u četvrtak u Sali hotela Biokovo redovnu skupštinu na kojoj su se osvrnuli na godinu na izmaku.

Izviješće o radu udruge u proteklom razdoblju dala je Olivija Prodan Ravlić, koja je naglasila da unatoč dobrim financijskim rezultatima rješenje najbolnijeg problema udruge Sunce, izgradnja Kuće Sunca, još nije na vidiku. – Aktivnosti oko izgradnje Kuće Sunca nastavile su se odvijati izrazito sporim tempom. Posjetili smo vrtiće u Zagrebu izgrađene od modularnih elemenata, složili se da to nije odgovarajuće za ovo naše područje, iako su se u međuvremenu javili i donatori koji su spremni pomoći u gradnji. Međutim procedura oko realizacije je toliko spora da iznos od 150.000 ili 200.000 kuna koliko je planirano u proračunu za 2018. godinu nije utrošen. Ne treba napominjati da nam je voda došla do grla, da je situacija u Područnom odjeljenju Juraj Bonači neuvjetna za korisnike i djelatnike, a uvjeti rada na adresi u Ulici Marka Marulića su nažalost nemogući o čemu svjedoči i to da smo se danas našli ovdje u hotelu Biokovo. Smatramo da kao udruga radimo veliki angažman u korist zajednice a da zauzvrat dobivamo minimalno. Svi projekti koje provodimo su osnovna ljudska prava osoba s invaliditetom, da idu u školu, da im se osiguraju normalni uvjeti života, da im se omogući pravo na socijalni život. Dok je Hrvatska kao država potpisala sve moguće konvencije i obvezala se da će to napraviti, pripremili su i zakone, no mi smo i dalje na nivou projekta – kazala je Olivija Prodan Ravlić. Kako su naglasili na jučerašnjoj skupštini, udruga će i kroz iduću godinu nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima i projektima Osobnih asistenata, nastavlja se i trogodišnji program Sunčevi terapeuti, kao i onaj Asistenata u nastavi i Moblnog stručnog tima a između ostalog, od početka 2019.godine započinje i novi projekt Sport za osobe s invaliditetom, koji će se bazirati na uključivanju djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u sportske klubove grada Makarske.

O.Franić / IvoR