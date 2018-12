AKCIJA MUP-a MIR I DOBRO Petarde i pirotehnika nisu igra, tijekom lanjskih blagadana bilo je 16 ozlijeđenih

Tradicionalna akcija Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom ‘Mir i dobro’, kojom se upozorava na rizike uporabe pirotehničkih sredstava, ove godine traje od 15.prosinca sve do 8.siječnja. Kako su objavili iz MUP-a prije nekoliko dana, tijekom prošlogodišnjeg trajanja akcije zbog nestručnog rukovanja pirotehnikom u Hrvatskoj je ozlijeđeno 16 osoba od čega četiri teže, propucana je jedna obiteljska kuća te šest vozila, a oduzeto je ukupno 74 komada raznog oružja, gotovo 5.500 komada streljiva, oko kilogram eksploziva te preko 700 primjeraka raznih pirotehničkih sredstava.

Zbog svega navedenog, iz Policijske uprave splitsko dalmatinske apeliraju na građane da poštuju zakon i spriječe neželjene posljedice. -Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 01. siječnja i to u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava, samo osobama starijim od 18 godina. Nadalje, pirotehnička sredstava kategorije F2, F3, T1 i P1 nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba. Uporaba naprijed navedenih pirotehničkih sredstava zabranjena je u razdoblju od 02. siječnja do 26. prosinca, osim u posebnim slučajevima uz odobrenje Ministarstva. Kako navode iz PU splitsko-dalmatinske, Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je da će: – fizička osoba mlađa od 18 godina koja uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, zatim fizička osoba koja uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 02.siječnja do 26. prosinca ili uporabljuje pirotehnička sredstva u zatvorenim prostorima, odnosno na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba, biti kažnjena za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5 tisuća do 15 tisuća kuna – priopćili su iz PU splitsko dalmatinske.

Osim toga, iz policije obavještavaju i kako je i dalje u tijeku akcija „Manje oružja – manje tragedija“, a u sklopu koje građani mogu prijaviti i dragovoljno predati sve vrste oružja i ubojitih sredstava, bez zakonskih posljedica poput prekršajnog ili kaznenog postupka sukladno Zakonu o oružju. Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se, poručuju iz PU splitsko-dalmatinske, dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92. Policija također apelira na građane da oružje i eksplozivna sredstva ne donose sami u policijske postaje, već da kontaktiraju policiju na broj 192, nakon čega će policijski službenici sami doći na adresu i preuzeti oružje.

O.Franić

Osnovna pravila za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima: - Djeci mlađoj od 14 godina nije dopuštena kupovina i korištenje pirotehničkih sredstava. Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je kako će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva. - Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva F2 i F3 kategorije jer posljedice mogu biti kobne - Pirotehnička sredstva ne koristiti pod utjecajem alkohola, - Poštovati sigurnu udaljenost pri aktiviranju pirotehničkog sredstva, - Pirotehnička sredstva ne koristiti blizu prolaznika, djece, životinja ili zapaljivih i osjetljivih predmeta, te drugih sredstava ili predmeta koja pirotehničko sredstvo može oštetiti (vozila i sl.) - Obvezno pročitati i pridržavati se uputa proizvođača za sigurno rukovanje s pirotehničkim sredstvom jer pogrešna uporaba može biti kobna.