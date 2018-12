LEDENA ČAROLIJA Makarsko klizalište na ledu i ove je godine veliki hit Božićnog grada

Kada je prošle godine prvi put otvoreno u našem gradu, klizalište na ledu ubrzo se prometnulo u možda i najveću atrakciju Božićnog grada u 2017.godini, privlačeći i po nekoliko stotina posjetitelja svakog dana u šator na Decimi. Stoga nije nikakvo čudo da se klizalište i ove godine vratilo u naš Božićni grad kao jedno od omiljenih odredišta makarske djece tijekom prosinačkih dana.

Tim smo povodom ovih dana porazgovarali s Benjaminom Šantošijem, predstavnikom tvrtke Ice Wonderland koja se već godinama bavi postavljanjem i održavanjem umjetnih klizališta po Hrvatskoj, kao i s djelatnicima makarskog klizališta smještenog na parkiralištu Osejave uz centar zbivanja u Božićnom gradu. – Meni je prije svega jako drago što smo lani opravdali povjerenje Grada i Turističke zajednice Makarska, vjerujem i svih građana Makarske, te što smo ove godine ponovo u vašem gradu. Lijepo je vidjeti da je klizalište ovako dobro inkorporirano u sam Božićni grad, što se lako može osjetiti po raspoloženju djece koja dolaze klizati, ali i odraslih koji dolaze s njima te koji mogu svoju djecu mirno ostaviti klizati dok oni sami mogu sjesti, na miru popiti piće i uživati u blagodatima božićno-novogodišjeg programa u Makarskoj. Vjerujem da će se naša suradnja nastaviti dalje, kao i brendiranje Božićnog grada u Makarskoj kao jednog od najboljih advenata u Dalmaciji – kazat će nam Benjamin Šantoši.Inače za razliku od protekle godine, klizalište na ledu u ovogodišnjem je izdanju za čak 100 kvadratnih metara veće i iznosi 300 kvadrata dok sami klizači, uz sve to, ove godine imaju i do danas jedinstvenu priliku klizati na otvorenom. – Činjenica je da, baš kao i svi drugi, i naše klizalište ove godine ovisi o vremenskim uvjetima, međutim za sada smo više nego zadovoljni. Promet je vrlo dobar i događalo nam se da u nekim trenucima ostanemo i bez slobodnih klizaljki, iako je makarskim klizačima dostupno oko 150 pari – dodaje Šantoši.

Baš kao i lani, i ovaj je put bila organizirana škola klizanja koju je vodio mladi hokejaš zagrebačkog Medveščaka Josip Vuglač, a koju je u nekih tjedan dana trajanja prošao veliki broj uglavnom najmlađih Makarana. – Ako je netko zakasnio na ovogodišnju školu klizanja, a želi naučiti, moja je preporuka neka dođe i odvaži se. Lagano uz ogradu, korak po korak i ubrzo će naučiti ,a osim toga tu su i naši djelatnici koji će rado uskočiti u pomoć ako nije prevelika gužva. Upravo zato bih preporučio početnicima koji žele naučiti klizati da dođu u prijepodnevnim satima kada je nešto manji promet i kada se i mi možemo pozabaviti njima te im pomoći savladati osnove, dodat će voditelj makarskog klizališta a kako će nam kazati djelatnice Antonia Lukač i Andrea Franić, mladi se Makarani i ove godine na ledu snalaze gotovo kao da im je to prirodno okruženje. - Uistinu im ne treba mnogo vremena da nauče klizati na ledu. Djeca su mnogo opuštenija od starijih i samim time im mnogo lakše ide učenje. Kroz nekoliko dana svi koji imaju volje vrlo lako nauče snalaziti se na ledenoj površini i vidi se da to rade s guštom. Istina, oni stariji malo sporije uče međutim i oni nakon nekog vremena bez većih problema svladaju tehniku – dodaju nam mlade djelatnice makarskog klizališta.Što se tiče samih cijena, one su jednake kao i lani – sat vremena košta 30 kuna ukoliko želite iznajmiti klizaljke, dok se onima koji imaju svoje vlastite naplaćuje 20 kuna. Kako nam govore, kroz radni tjedan najviše prometa odvija se u popodnevnim i večernjim satima, dok vikendima na klizalište u Božićnom gradu dolaze već od jutarnjih termina. Kažimo i da će na samo Silvestrovo, 31.prosinca, makarsko klizalište također sudjelovati u dnevnom dočeku Nove godine za djecu, a neki će na ledenoj površini moći dočekati i najluđe trenutke u godini, odnosno odbrojavanje do isteka 2018. te početka nove, 2019.godine.

O.Franić / IvoR